В Татарстане объявили воздушную тревогу из-за беспилотников. Аэропорты временно прекращали работу

"По звукам сирены в отдельных районах Казани сообщаем следующее. Звук сирены на производстве - это общепринятый сигнал "Внимание всем!", который означает необходимость эвакуации. Все сотрудники промышленных предприятий согласно технике безопасности проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринять в этой ситуации", - цитирует прокремлевское издание ТАСС сделанное пресс-службой объявление.

Также утром 31 мая аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимали и не отправляли рейсы. Самолеты, летевшие в Казань, были перенаправлены в Самару. Ограничения на работу аэропортов Татарстана действовали около часа, потом они были сняты.

Telegram-каналы сообщали, что над Казанью были замечены беспилотники.

Министерство обороны России подтвердило, что в пятницу утром украинский дрон атаковал территорию Татарстана.

В сообщении военного ведомства сказано, что над республикой был уничтожен украинский беспилотник "самолетного типа". О последствиях удара Минобороны РФ не сообщает.

Предыдущий раз в Татарстане из-за атаки дронов временно закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска, а также объявляли эвакуацию на предприятиях Казани 23 мая. Тогда "Украинская правда" сообщила со ссылкой на источник, что атака дронов в Татарстане - операция украинской разведки.

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