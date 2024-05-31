В Риге уберут забор вокруг "кепки Ушакова". Холм будет открыт для посетителей

После того как забор будет убран, самоуправление продолжит следить за состоянием среды и начнет работы по улучшению инфраструктуры в окрестностях.

Демонтаж забора - историческое событие, благодаря которому ранее деградировавшая территория, где находилась свалка, станет доступной для жителей, заявил председатель комитета по жилью и среде Рижской думы Виестурс Зепс.

На этом участке планируется оборудовать места для отдыха.

"Это отличное место для развития спортивной инфраструктуры, где у подножия холма можно построить поля для регби, футбола или флорбола. На самом холме можно предусмотреть велосипедные, лыжные или пешеходные элементы", - сказал Зепс.

Холм соединяет три района - Пурвциемс, Плявниеки и Дрейлини. В прошлом году тут проходил праздник микрорайона.

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