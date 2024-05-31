Видео Трагическая авария в Иецаве: при столкновении автомобиля и грузовика погиб один человек

В четверг, 30 мая, в Иецавской волости Бауского края произошло столкновение автомобиля Renault и грузовика Scania. Водитель легкового автомобиля совершил маневр разворота и столкнулся со встречным грузовиком. В результате аварии погиб водитель автомобиля. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

В минувшие сутки в стране зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, в авариях 13 человек получили травмы и один погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Оформлено 552 протокола об административных нарушениях, в том числе 262 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом состоянии начато одно административное и шесть уголовных дел.

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