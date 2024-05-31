СМИ: донесения Жданок ФСБ повлияли на силовой разгон Евромайдана

"Сергей, извините за задержку с ответом, но у меня сплошной цейтнот из-за этой втиснувшейся перед страсбургской сессией поездки в Киев. Впечатления противоречивые. Янукович слишком хитер, чтобы его можно было раскусить в ходе полуторачасовой беседы.

<...> Выглядел он на встрече с нами в понедельник довольно бодро, спокойно и уверенно. Я полагала, что он должен был быть более растерянным. Общество наше (7 человек во главе со Шпигелем) ему явно было комфортно, и он после собственного вступления и наших недлинных речей закатил на 45 минут рассказ обо всех перипетиях в связи с подписанием договора с ЕС и МВФ. Ну а на Майдане, куда мы прогулялись в воскресенье поздно вечером, ощущения смешанные: какая-то смесь фарса, драмы, ужастика и комедии (с перевесом третьей составляющей в этом списке). Это все так просто не рассосется. Т. Ж.".