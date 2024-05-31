СМИ: донесения Жданок ФСБ повлияли на силовой разгон Евромайдана

СМИ The Insider, которое в конце января раскрыло переписку евродепутата Татьяны Жданок (Русский союз Латвии) с Федеральной службы безопасности (ФСБ), теперь сообщает о том, что донесения Жданок повлияли на силовой разгон Евромайдана в 2014 году и давление Кремля на Молдову. Кроме того, журналисты утверждают, что ФСБ напрямую финансировала Жданок.
Европараламент 28 января 2014 года отправил в Киев делегацию, члены которой встретились и с тогдашним президентом Виктором Януковичем, и с украинской оппозицией.
Одним из делегатов была Жданок. Но она, как сообщает The Insider, отправила отчет своему куратору из Пятой службы ФСБ Сергею Бельтюкову.
"Сергей, извините за задержку с ответом, но у меня сплошной цейтнот из-за этой втиснувшейся перед страсбургской сессией поездки в Киев. Впечатления противоречивые. Янукович слишком хитер, чтобы его можно было раскусить в ходе полуторачасовой беседы.
Но ощущение такое, что он готов на силовой сценарий.
<...> Выглядел он на встрече с нами в понедельник довольно бодро, спокойно и уверенно. Я полагала, что он должен был быть более растерянным. Общество наше (7 человек во главе со Шпигелем) ему явно было комфортно, и он после собственного вступления и наших недлинных речей закатил на 45 минут рассказ обо всех перипетиях в связи с подписанием договора с ЕС и МВФ. Ну а на Майдане, куда мы прогулялись в воскресенье поздно вечером, ощущения смешанные: какая-то смесь фарса, драмы, ужастика и комедии (с перевесом третьей составляющей в этом списке). Это все так просто не рассосется. Т. Ж.".
Через две недели в Киев отправилась делегация от ФСБ во главе с руководителем Пятой службы Сергеем Беседой. В тот же день снайперы из рядов полиции стали стрелять на поражение по протестующим. После чего Януковичу пришлось сбежать в Россию.
В июне Бельтюков попросил Жданок организовать фотовыставку, посвященную событиям в Доме профсоюзов.
Кроме того, Жданок и Бельтюков встречались лично - в Москве в "Шоколаднице" на Лубянке. Кроме того, Жданок участвовала в пропагандистских программах, а Бельтюков ее за это благодарил, утверждая, что с удовольствием смотрел ее выступления на телевидении.
Финансирование от ФСБ
The Insider утверждает, что Жданок получала финансирование от ФСБ. В конце 2014 года Бельтюков написал ей, что у нее "появилась возможность претендовать на исследовательский грант по линии СПбГУ". Связаться со Жданок должен был некий Д. Г.
"Д. Г." - это сотрудник питерского УФСБ Дмитрий Гладей, с которым Жданок общается еще со времен СССР. После первого расследования The Insider Жданок утверждала, что Гладей - это ее старый знакомый со студенческих времен.
Но в переписке Жданок обращается к Гладею на "вы" и в деловом тоне, обсуждаются только рабочие вопросы. Гладей также организует ей финансирование.
Жданок, как сообщает The Insider, получала российские деньги много лет. В переписке можно найти обсуждение гранта на проведение форума в Брюсселе в 2008 году. На форуме Жданок обсуждала российско-грузинскую войну с позиции России.
The Insider, ссылаясь на переписку Жданок, утверждает, что евродепутат регулярно получала финансирование от российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Другая помощь
Уже ранее Re:Baltica сообщала о том, что Юлия Сатирова, студентка из Одессы, была устроена помощницей Жданок по протекции ФСБ.
Кроме того, ФСБ заранее знала об акциях протеста, которые организовывали Жданок и ее сопартийцы, а от евродепутата требовались отчеты.
Например, во время очередного "шествия легионеров" Жданок должна была использовать это в качестве символа популярности нацизма в Латвии. Была организована акция - люди, одетые в тюремные робы и со звездами Давида на груди, вставали на пути шествия.
Полиции пришлось их оттеснять, что создало картинку "притеснения антифашистов" Латвией.
"Жду обещанных уточнений для статьи по 16 марта - текст вашего заявления, реакция депутатов, последствия", - пишет сотрудник ФСБ Жданок.
Жданок также переслала Гладею заявление, которое она направила своим коллегам по Европарламенту. В нем евродепутат выражает свое возмущение "насилием, примененным полицией против антифашистских демонстрантов".
Также Жданок посылала ФСБ отчеты по восточноевропейским странам, сотрудничающим с ЕС в рамках Восточного партнерства - Грузия, Азербайджан, Армения, Молдова.
По утверждению The Insider, Жданок посылала ФСБ советы, как эффективнее вмешиваться в европейские политические дела.
1 октября 2009 года Жданок отправила Гладею "анализ ошибок в работе некоторых структур, влияющих на имидж России за рубежом". В частности, она критиковала российских дипломатов за плохую работу со СМИ и за высокомерное отношение.
Будущее Жданок
Напомним, что в отношении Жданок было начато уголовное дело о предполагаемом сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Подробнее о переписке Жданок с представителями ФСБ можно прочитать в этих статьях.
Сама Жданок заявляла, что рассматривает возможность обращения в суд против СМИ, подготовивших публикацию о ее возможном сотрудничестве с ФСБ России. Кроме того, The Insider сообщает, что недавно Жданок отремонтировала свой дом на Валдае.
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