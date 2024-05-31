Коалиция в Сейме может потерять одного депутата - представителя "Прогрессивных"

Представляемая Зелдерисом партия "Мы - для Талси и края" сегодня объявила о прекращении сотрудничества с "Прогрессивными". На вопрос, продолжит ли депутат работать в правящей коалиции, Зелдерис ответил агентству LETA, что это точно не продолжится "в таком формате, как до сих пор".

По словам политика, нельзя исключить, что в дальнейшем он будет работать в Сейме в качестве независимого депутата. Пока у Зелдериса с "Прогрессивными" не запланированы переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

Зелдерис отметил, что представляет регионы, а "Прогрессивные" не заинтересованы в решении проблем за пределами Риги. Сотрудничество партий "Мы - для Талси и края" и "Прогрессивные" фактически "уже довольно давно" прекращено, об этом только не было объявлено.