Коалиция в Сейме может потерять одного депутата - представителя "Прогрессивных"

Депутат Сейма Эдгар Зелдерис может покинуть парламентскую фракцию "Прогрессивных", что еще больше ослабит правящую коалицию, которая сейчас состоит из "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных".
Представляемая Зелдерисом партия "Мы - для Талси и края" сегодня объявила о прекращении сотрудничества с "Прогрессивными". На вопрос, продолжит ли депутат работать в правящей коалиции, Зелдерис ответил агентству LETA, что это точно не продолжится "в таком формате, как до сих пор".
По словам политика, нельзя исключить, что в дальнейшем он будет работать в Сейме в качестве независимого депутата. Пока у Зелдериса с "Прогрессивными" не запланированы переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
Зелдерис отметил, что представляет регионы, а "Прогрессивные" не заинтересованы в решении проблем за пределами Риги. Сотрудничество партий "Мы - для Талси и края" и "Прогрессивные" фактически "уже довольно давно" прекращено, об этом только не было объявлено.
На вопрос, что его не устраивает в работе коалиции, Зелдерис ответил, что его не устраивает, как решаются вопросы, сколько работы выполняется, а также успехи коалиции. В качестве примера политик привел законопроект о роспуске Резекненской думы, при голосовании по которому он воздержался. Депутат не понимает, почему речь идет только о Резекненской думе, поскольку, например, в Талси тоже имеются серьезные финансовые проблемы и нарушения, но никто не хочет их рассматривать, то же самое происходит и с другими самоуправлениями.
Ранее сообщалось, что летом 2022 года региональная партия "Мы - для Талси и края" заключила с "Прогрессивными" договор о сотрудничестве на выборах в 14-й Сейм и в будущем. Представители партии того времени в Талсинской краевой думе - Эдгар Зелдерис, Илва Норенберга, Лаурис Пилегис и Калвис Калниньш - согласились фигурировать в Курземском списке "Прогрессивных".
"У упомянутой партии иное представление о развитии и сотрудничестве, в связи с чем правление партии "Мы - для Талси и края" единогласно решило прекратить сотрудничество с политической партией "Прогрессивные", объяснил в заявлении решение заместитель председателя партии Пилегис.
В Сейме у фракции "Нового Единства" 25 депутатов, у Союза зеленых и крестьян - 16, у "Прогрессивных", если Зелдерис покинет фракцию, останется 9, то есть всего остается 50 голосов депутатов. Фактически коалицию в голосованиях поддерживают не принадлежащие к фракциям депутаты Олег Буров ("Честь служить Риге") и Игорь Раев. Таким образом, общее число голосов коалиции в Сейме может сократиться до 52.
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