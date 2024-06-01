Полковник ВСУ Олег Автомеенко - человек с тяжелой, но яркой судьбой. Он служит Украине верой и правдой в армии с первых лет ее независимости. Его трудный характер часто мешал полковнику продвигаться по карьерной лестнице, но в самые тяжелые для Украины годы именно такие качества позволяли собрать нужных людей, готовых стать на защиту страны. Командиры и подчиненные любили и ненавидели его. Одни - за профессионализм, другие - за то, что сам он ненавидел непрофессионализм на службе и в работе других людей, пишет Rus.Postimees.
Полковник ВСУ Олег Автомеенко: мы все готовились к большой войне, а когда она началась, оказалось, что никто не готов
Еще в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину полковник Автомеенко получил ранение, которое выбило его из рядов армии. Он ослеп. Большой и сильный человек, военный до мозга костей, лишился главного инструмента солдата. Но, преодолев депрессию, Автомеенко нашел выход в информационном сопротивлении. Десятки лет в строю дали ему бесценный опыт, который есть далеко не у многих офицеров ВСУ, и теперь каждый пользователь смартфона может присоединиться к этому источнику знаний. Присоединились к нему и мы в этом интервью.
Олег Автомеенко
1. 1995 год - оканчивает среднюю школу, и в том же году поступает в Одесский институт Сухопутных войск ВСУ (в данный момент - Военная академия Сухопутных войск).
2. В 1999 году оканчивает институт в звании офицера по профессии "Применение механизированных подразделений тактического уровня" и сразу после учебы попадает на службу в 54-ю отдельную механизированную бригаду в должности командира разведроты (город Бахмут), но уже в 2005 году попадает под сокращение.
3. В 2012 году начинает процесс восстановления в рядах Вооруженных сил Украины.
4. В марте 2014 года поступает на службу в Одесский районный военкомат, но уже в ноябре 2014 года переводится в 54-ю отдельную механизированную бригаду в должности командира механизированной роты.
5. В 2017 году приказом командования переводится в 92-ю отдельную механизированную бригаду на должность командира механизированного батальона.
6. В 2020 году назначается заместителем командира 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
- Полковник, расскажите о ранении, как это было?
- Это было самое начало полномасштабного вторжения, 26 февраля 2022 года. Нам дали задачу зайти в Волноваху. Мы находились на окраинах, но нам поставили задачу зайти в центр города, закрепиться и держать оборону. Долго мы спорили, зачем это делать ночью, давайте с утра. Но руководство продавило приказ заходить ночью. Приказы не обсуждаются, поэтому мы пошли.
Двигались мы тремя группами, с поддержкой техники. Одну группу возглавил я. Мне дали два танка в поддержку. Поскольку я город знал лучше всех, мы пошли по объездной дороге для грузового транспорта.
Я пошел по классике: впереди идет танк, метрах в пятидесяти сзади еще один танк, а пехота шла слева и справа вдоль улицы, прикрывая танки. Основная задача - это сохранить танки. Мы разделились на две группы: одна с первым, а вторая - со вторым танком. Ну и первый танк что-то растерялся, механик поехал не туда. Я побежал к нему, чтобы показать дорогу.
Пока я ему кричал, куда надо ехать, он только развернулся - и тут взрыв. Я упал, ничего не понимая. Ощупал себя, сделал самодиагностику, руки, ноги на месте. Потом подбежали мои ребята, закинули меня на второй танк, и эвакуировали на Валерьяновку.
- А что именно это было?
- Если честно, никто до сих пор не понимает, что это было. Дрон, снаряд, или еще что-то, никто в той темноте не разобрался. Когда я очухался уже летом, звонил своим ребятам с тем же вопросом. Никто не знает.
- А был ли смысл удерживать Волноваху? Может, лучше было отойти на более удобные рубежи, чтобы не увязнуть в городских боях?
- Понимаете, по обстановке противник сделал тогда, как у нас говорят, "финт ушами": они не пошли по трассе от Донецка в сторону Мариуполя, они пошли проселочными дорогами южнее Волновахи, через село Анадоль, где было очень много разных дорог, которые было трудно контролировать, и выскочили практически перед самым Мариуполем. А Волноваху мы держали, чтобы был путь отхода из Мариуполя. Насколько мне известно, Волноваху держали до 8 марта.
- А этот выстрел по вам мог быть так называемым дружественным огнем, то есть, огнем от каких-то других подразделений ВСУ, которые просто не разобрались в общей суматохе?
- Да, могло быть и такое, от этого никто не застрахован. Командир одного танкового батальона звонит нам в штаб и говорит: мои ребята наблюдают, что на них рапиры разворачиваются. Что мне делать? Это наши или русские? Сейчас будем выяснять. Ну а как можно выяснить быстро? Ну, возьми влево двести, пусть стрельнут разок. Если будут матюгаться, орать в рацию, значит наши, если стрельнут в ответ - значит, не наши. Прибегает начальник артиллерии и кричит: "Не надо, не надо, это наши!" Да, было такое.
- А как вы считаете, раздавать оружие гражданским в начале войны - это было правильным решением?
- Возможно, да. Вначале было много добровольцев, которые желали идти защищать страну. Да, я знаю, что было в 2022 году, когда тероборона то нацгвардейцев постреляет, то армейцев. Но так это было и в 2014 году, когда колонну ведешь и тут начинают наваливать.
К блокпосту подъезжаешь, а те говорят, так вы наши? Да, а чего вы стреляли? Испугались. Почитайте документальные хроники американцев в Ираке, где такого было тоже много. Мы все готовились к большой войне, а когда она началась, оказалось, что никто не готов.
Что такое РЭБ (устройство радиоэлектронной борьбы - прим.ред.), мы ощутили сразу, с первого дня. Когда россияне положили всю связь - и специальную радиосвязь, и мобильную.
- Олег, вы в армии столько лет. Ведь нельзя же сказать, что украинская армия слаба и в ней нет никакого прогресса.
- В вооруженных силах все зависит от воли командира. Нормальный командир всегда говорит: солдата надо беречь, а жалеть его не надо. Как командир настроит работу своего подразделения, так оно и будет. Если командир что-то требует от подчиненных, показывает пример, тогда и подчиненные будут работать и выполнять все, что говорит командир.
Я прошел этот путь с 2015-го до 2022 года. Так вот еще в 2019 году были такие специалисты, которые понимали, что ты им говоришь. Те люди, которые прошли с 2014-го по 2017-й, все годы боев на Донбассе. А вот когда в 2019-2020-м более или менее всё затихло, в армию стали приходить, как мы их называли, "заробитчане".
И вот этим людям было очень сложно объяснить, зачем тренироваться, укрепляться, готовиться к войне и что это тебе даст. Бойцам 2014 года ничего не надо было объяснять: ты приходишь на позицию, а они сами всё делают. Как добровольческий батальон "Айдар" еще в самом начале войны. Те ребята были фанатиками своего дела, они были как кроты. Приезжаешь к ним на позицию, а они все время что-то копают.
У многих сержантов из "Айдара" понимания военного дела было больше, чем у выпускников Национальной академии сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного из Львова. Есть такие командиры, у которых все бурьяном поросло, все пулеметы ржавые.
- Хотел поговорить с вами о мобилизации. Мне крайне сомнительным представляется, что миллионы украинцев не хотят защищать свою страну. Также я лично знаком с несколькими военными, которые делают все, чтобы уволиться из армии - подальше от самодуров-командиров. Некоторые хотят служить со своими друзьями, а военкомат не предоставляет такой возможности. Вам не кажется, что в Украине на самом деле назрела проблема не мобилизации как таковой, а коммуникации власти с народом?
- Вы понимаете, человек всегда идет туда, где ему лучше. Кто-то хочет служить недалеко от дома, кого-то командир зовет за собой, как у меня всегда было. Я из Артемовска полгода переводился в Чабанку. Здесь надо понимать всю специфику ТЦК, бывших военкоматов. Это мы говорим о стандартах НАТО, а у этих структур есть план.
Вот им спустили сверху, что в такую-то бригаду надо набрать пятьдесят человек, и пока они не наберут этих людей по плану, никакие ваши хотелки не работают. Это не проблема ТЦК, здесь высшее руководство должно что-то делать. Я не завидую тем, кто сейчас идет на должности в ТЦК.
Вот мой хороший друг, бывший комбат 24-го штурмового батальона Александр Яковенко, который был потом командиром 5-й штурмовой бригады, Герой Украины… Сейчас он начальник киевского областного ТЦК. Я не думаю, что он хотел такого отношения к себе и такой участи в целом. Боевой командир, который прошел все, и тут его "поставили"...
- Как исправить ситуацию с мобилизацией?
- Мои мысли по поводу всех ситуаций - радикальные. Но если взять эти законы о мобилизации, которые сейчас принимаются, они ничего не изменят. Вы хоть миллион гривен штрафа введите за неявку в ТЦК, народ не пойдет служить.
Ну ловят пограничники пацанов, которые пытаются переплыть Тису, реку на границе Украины и Румынии, но это единицы. А давайте прикинем вариант, если туда придет десять тысяч, а сколько незарегистрированного оружия на руках сейчас?! Может вспыхнуть настоящий гражданский конфликт.
Тут вопрос в другом: никакие льготы и зарплаты не улучшат ситуацию, нам просто надо привыкать к мысли, что воевать будут все. Так или иначе. Но систему набора в армию однозначно надо менять. То, что происходит сейчас, никуда не годится. Нужен индивидуальный подход, люди должны идти в те подразделения, куда они хотят. Есть такие солдаты, которые идут за своими командирами.
Но надо все равно понимать, что жертвы будут, если мы хотим отстоять страну. Дронами войну не выиграть. Пока нога пехотинца не ступит на землю, она не считается освобожденной.
- Расскажите о роликах в соцсетях, которые вы записываете. В этих коротких видео вы часто рассказываете то, о чем умалчивают официальные лица. Что это, хобби или что-то иное?
- Это мое хобби. Надо чем-то заниматься. Но это все поверхностно, иногда со своей какой-то позицией. Это личное, я не гонюсь за рейтингами, за расширением охвата аудитории.
- Как после ранения вы дошли до того уровня, который у вас сейчас?
- Это уровень чайника, как я его называю. Вначале где-то полгода я просто тухнул. Ты считаешь, что жизнь закончилась. Но это обычная ситуация, когда отрицание переходит в осознание того, что надо что-то делать с собой. Где-то осенью 2023 года я начал воспринимать себя таким, какой я есть.
Преимущественно ты где? В телеграме. Да, ты не сможешь делать многие вещи самостоятельно, но можно какие-то свои короткие мысли высказывать. Но вообще-то я задумывал этот проект из цикла "Жизнь наощупь", делиться с людьми своими мыслями после потери зрения, но канал пошел по иному пути, по пути фронтовых сводок, новостей об Украине.
Я – пехотинец, не могу сидеть в военкомате...
- Как вы попали в вооруженные силы, как начался ваш военный путь?
- После 11-го класса поступил в институт сухопутных войск, так и попал. Первое место службы у меня был Луганск, потом Бахмут, потом Одесса, где я попал под сокращение, уволился в 2005 году. В 2012 году я начал восстанавливаться в ВСУ, подал документы.
Пока военкомат думал, какое решение принять, в 2013 году началась заваруха в Киеве. Женщина из военкомата звонит и спрашивает: вы еще не передумали идти служить? Нет, говорю.
Специальность, на которую я призывался, на тот момент не соответствовала моей военно-учетной специальности. Мне отказали, под Новый год вернули документы. Я поехал в 28-ю бригаду, а их уже как раз поднимали по тревоге.
- Их поднимали по тревоге в связи с событиями в Крыму?
– Да, это было уже где-то 7 марта 2014 года. Я как раз приехал, взял у них направление, потому что я от них уволился в 2005 году. Пока я собирался в военкомат с этим направлением, мне звонит женщина из военкомата и спрашивает: вы еще не передумали идти служить? Нет, говорю, не передумал. Я приезжаю, приношу направление, а она говорит: ваше направление уже не нужно, мы вас уже призвали.
- А какая профессия, почему не соответствовали?
- Я пехотинец. Могу быть и разведчиком, и кем угодно. Но разведчиком я был, определенный период службы я был в разведроте.
- Когда вас призвали, президентом был еще Янукович?
- Тогда исполняющим обязанности президента был Турчинов. Меня призвали в военный комиссариат. Сейчас это называется ТЦК. Где-то месяца два я побыл в военкомате и сказал: переводите меня в военную часть, не мое это, сидеть и перекладывать бумажки с места на место. Я поехал в областной военкомат в Одессе и говорю: переведите меня в 28-ю бригаду, не хочу я быть в военкомате, не мое это, я пехотинец.
А тогда только началась мобилизация, они все ходят с квадратными глазами и не знают, как меня перевести, я же мобилизованный. Никто ничего не знал тогда, был полный хаос. Сказали ждать решения моего вопроса.
Пока я ждал, где-то в конце лета начали формировать новые части. Начальник мне позвонил и говорит: вот тут комплектуют две бригады, 53-ю и 54-ю, вот список должностей. Я спросил, а где они расположены? Одна в Бахмуте, другая - в Северодонецке. Ну, я и поехал в Бахмут, я там служил, все там знаю.
- Когда в 14-м году там все началось, вы ожидали, что будет настолько серьезная война?
- Да что я думаю, там все готовили к этому планомерно.
- Что вы имеете в виду?
- В 1999 году в Бахмуте, когда я там служил, там стояла целая механизированная 254-я дивизия. У нее было три полка: один танковый полк со своим полигоном был расположен в Трехизбенке, один полк был в Луганске на Каменном Броде, а в Бахмуте при штабе дивизии стоял механизированный артиллерийский полк, батальоны обеспечения и так далее, огромный организм.
И потом потихоньку их начали расформировывать. Сначала прикончили Трехизбенку. А чтобы вы понимали, этот полк был вооружен танками Т-80 на газотурбинных двигателях, потом расформировали луганский полк, а в 2002 году начали расформировывать саму дивизию. Из целой дивизии осталась только 52-я механизированная бригада.
Меня поставили командиром разведроты, но как-то приехал генерал из Киева и устроил всем нагоняй за то, что в бригаде не было ни одного командира механизированной роты. Ну меня за сутки и отправили командиром роты.
- То есть практически на ваших глазах происходил развал ВСУ на востоке Украины?
- Да, когда в Бахмуте, тогда еще Артемовске, в 2003 году взорвались склады, тогда и бригаду сразу расформировали. И там сохранилась только база для военной техники.
- Когда для вас началась настоящая война?
- У меня все началось в 2015 году. В конце января мы приехали в Бахмут, когда войска выходили из Дебальцево. Мы обеспечивали отход и подготовку в Артемовске штаба сектора. Да, в первый раз для меня это был шок, когда видишь, как из Дебальцево выезжают офицерские машины, где майор за рулем, старший машины - подполковник.
- Насколько мне известно, операцией выхода из Дебальцево командовал нынешний главком Сырский?
- Да. Но сектором руководил тогда генерал Андрей Таран (С 4 марта 2020 года по 3 ноября 2021 года Андрей Таран - 16-й Министр обороны Украины, с 4 мая 2022 года - посол Украины в Словении - прим. ред.).
- Многие военные критиковали командование ВСУ за плохую организацию отвода войск из Дебальцево. Как вы считаете, это справедливая критика?
- Да организован-то отвод был, но, как говорил Наполеон, ни одна война не идет по плану. Отход был спланирован, колонны построены, но Россия начала массированные обстрелы наших колон. Мы встречали их в Светлодарске, в Бахмуте.
В Бахмуте была конечная остановка троллейбуса, туда колонна приезжает, потом их загружают в троллейбус с оружием, боеприпасами и веузт в расположение части.
- Когда в 90-х годах вы учились в институте сухопутных войск в Одессе, у вас было ощущение, что будет война с Россией?
- Нет, тогда никто не мог подумать, что Украина с Россией будут воевать друг с другом, мы же думали, что мы - братья навеки. Никто также не думал, что в 2014 году мы внутри страны будем воевать между собой.
- Вас обучали еще советские офицеры, насколько я понимаю. Что они в вас вкладывали тогда, какие знания?
– Да, когда мы обучались, США были нашим условным противником. Мы изучали штатную организацию войск НАТО, изучали тактико-технические характеристики бронемашин "Брэдли", танков "Абрамс"… А теперь мы воюем на этой технике с россиянами.
Но тогда мы даже не думали об этом. Потому что Советский Союз четыре года как распался, и у нас в мозгах была идеологическая каша, мы были такое травмированное поколение.
Можно ли было удержать Авдеевку?
- Когда вы служили командиром батальона в 92-й бригаде, вы держали оборону в Авдеевской промзоне. С высоты опыта скажите, можно ли было удержать Авдеевку сейчас, во время полномасштабного вторжения?
- Конечно. Ее в 2015-м удержали, в 2017-м отбили кусок, и дошли аж до Ясиноватской развязки, впритык к Донецку. Там господствующие высоты, ее можно было держать и держать. У меня есть своя позиция по этому вопросу, но я воздержусь.
- Многие, в том числе известные военные говорят, что не было снарядов, поэтому не удалось удержать.
- Дело не в снарядах. Авдеевку крошили, да, превосходство у русских в снарядах было, но Авдеевку мы потеряли только по одной причине: мы возомнили себя бессмертными. Мы почему-то убедили себя в том, что там чмобики, а мы - боги войны, мы все можем, все умеем, а русские воевать не умеют.
Но в Авдеевке русские показали именно классику, и к этому никто не был готов. Они спланировали и осуществили обычную общевойсковую операцию. Все как в книжках пишут: авиация, ракетные войска с артиллерией, танки, боевые машины, пехота.
До этой операции, мне кажется, никто не думал, что так будет. А когда оно все-таки случилось, оказалось, что отвечать нечем, силы противника превосходящие. Никто не будет на отделение наступать отделением. Любой военный знает, что преимущество должно быть минимум один к трем. То есть, на отделение всегда пойдет взвод, как минимум, а взвод… Что пойдет: это танк, три БМП и тридцать человек пехоты. Это классика. Они просто взяли классический боевой устав, развернули и реализовали его.
- То есть все эти годы, когда там ВСУ стояли, были потеряны?
- Нет. Снова мы возвращаемся к чему? У нас есть одна проблема. Скажу как общевойсковой командир: всегда была проблема заставить пехоту копать траншеи, и так было с 2014 года. Еще будучи комбатом, я по себе помню, когда приходишь на позиции, то постоянно их долбишь: копайте-копайте-копайте.
И всегда в пример я ставил россиян. У них, смотрю, только они где-то закрепились, только облет дроном сделали - всё: у них уже там траншеи, окопы. И все это выкопано, как книжка учит. Вот как пишет устав инженерной службы, они все и копают так, как оно должно быть: зубчиками, траншеи, ячейки, перекрыты щели и так далее.
А нашему пехотинцу говоришь - иди копай, а он сразу тебе отвечает: я сюда пришел воевать, а не копать. Я десантников менял на промзоне Авдеевки, и видел все это собственными глазами. Мы идем, а у них окопы по колено. Он мне говорит - пригибайся, тут простреливают. Я его спрашиваю: так а чего вы окоп не углубите? Отвечают - мы же десантники.
Когда нам дали "джавелины" в 2021 году, русские на своих танках в Крыму уже начинали конструировать первые козырьки на башни танков, такие защитные сварные сетки из металлических прутьев от "джавелинов". Мы тогда над ними смеялись, а они уже тогда продумывали защиту своей техники от "джавелинов".
Да, это примитивный способ, но он срабатывал. Наша проблема в том, что мы не обучаемы. Мы чего-то достигнем - и на этом уровне как бы зависаем.
Почему мы в начале полномасштабного вторжения смогли получить преимущество? Потому что мы были на тот момент лучше подготовлены и более опытны в проведении боевых действий.
И что мы имеем? В 2023 году они остановились, перегруппировались, переформатировались, придумали новые образцы вооружений и техники. И что мы имеем по состоянию на 2024 год? Теперь на фоне этого уже мы чмобики, нам наваливают, а они показывают результаты.
- Как Украине можно исправить эту ситуацию?
- Учиться. Как говорил Сунь-цзы в трактате "Искусство войны", будь как вода, принимай любую форму. Книге две тысячи лет, а лучше еще никто не придумал. Даже устав читать не надо, просто открываешь этот трактат, а там все написано.
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