Видео Какая в реальности должна быть дистанция между автомобилями?

Нередко можно увидеть, как несколько автомобилей попадают в аварии и врезаются друг другу в зад. Программа Zebra попыталась выяснить, что такое приличная и безопасная дистанция во время поездки.
Давно известный факт: расстояние между автомобилями должно быть в два раза меньше скорости движения. Между белыми столбами на обочине 50 метров - не таком же расстоянии должны следовать автомобили.
Большинство водителей не соблюдают эту дистанцию, сделала вывод программа Zebra.
Человеку требуется секунда, чтобы увидеть что-то перед собой и иметь возможность отреагировать. При движении со скоростью 100 км/ч за одну секунду преодолевается 28 метров. На скорости 90 км/ч тормозной путь составляет 27 метров.
Видео: Сюжет программы Zebra
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