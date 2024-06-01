Видео Несколько авто столкнулись на набережной: таксист, вероятно, смотрел в телефон

Когда зажегся зеленый сигнал светофора, выстроившиеся в ряд автомобили начали медленно двигаться по набережной Генерала Радзиня. В колонне машин оказался и автомобиль Renault похоронного бюро. Вдруг его водитель почувствовал неожиданный удар сзади.

"Слава богу, большой скорости не было, поэтому удар был несильным", - вспоминает водитель Renault.

Водитель рассказал, что физически чувствует себя нормально. В момент столкновения он немного задохнулся и ощутил боль в спине, однако мужчина вздохнул с облегчением, добавив, что ни ему, ни его пассажиру медицинская помощь не потребовалась.

В серебристом Hyundai, в который врезалась Škoda, находились дети, которых вместе с родителем доставили в медицинское учреждение, чтобы проверить состояние здоровья. По словам очевидца Яниса, никто серьезно не пострадал. В момент аварии он находился всего в нескольких метрах от места происшествия.

"Водитель, вызвавший аварию, "сидел в телефоне" и в последний момент заметил, что впереди машина стоит на месте, и только тогда начал тормозить", - рассказывает очевидец Янис.

Он озадачен тем, что люди до сих пор не осознают всей серьезности последствий, когда водитель погружается в экран мобильного телефона за рулем автомобиля в условиях интенсивного движения. Помимо медицинской бригады, на месте происшествия также работали спасатели и правоохранители.

"Произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого пострадали три человека. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. В настоящее время Государственная полиция расследует обстоятельства происшествия", - пояснила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

Как отмечает программа, кузов автомобиля Škoda украшает логотип транспортной компании Bolt. Возможно, за рулем находился таксист, отвлеченный от дороги очередным сигналом вызова.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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