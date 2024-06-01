Видео Неосторожный маневр на Бауском шоссе унес жизнь водителя

"Приехали три машины скорой помощи, потом одна уехала, две поехали в Ригу, две пожарные машины и несколько полицейских машин. Осмотрел место происшествия. [Вопрос: Тогда из того, что вы видели, вы видели, что произошло сильное столкновение?] Да, я видел, что мужчина был в тяжелом состоянии - у него была полностью разбита голова, я не знаю, чем все закончилось Его увезли в Ригу", - сказала очевидец.