Видео Неосторожный маневр на Бауском шоссе унес жизнь водителя

Опасное вождение до сих пор остается повседневной частью многих автомобилистов. К сожалению, опасный и смелый маневр на оживленной трассе Рига - Бауска в четверг, 30 мая, унес жизнь водителя, а его пассажир в тяжелом состоянии борется за свое здоровье в больнице, сообщает программа Degpunktā.
Длинная, почти неподвижная пробка в обе стороны - так выглядел участок шоссе Рига - Бауска перед железнодорожным мостом в Иецаве в четверг вечером. Столкновение грузовика и фургона Renault закончилось, к сожалению, печально.
Водитель микроавтобуса скончался до приезда медиков, а пассажира в тяжелом состоянии доставили в больницу. Подробнее о причинах происшествия смог рассказать местный житель Сергей, встретившийся с передачей в пятницу, 31 мая, возле места аварии.
"Я знаю, что с этой стороны ехал грузовик Scania с латвийскими номерами, а с другой - микроавтобус, который собирался сделать поворот, но он даже не уступил дорогу грузовику, и произошло столкновение. В итоге микроавтобус отбросило в другую сторону, а затем приехали пожарные и скорая помощь. Я не знаю, в каком состоянии были водители после этого", -поделился Сергей.
Историю Сергея подтверждает и полиция. Трагедия стала результатом неудачного маневра.
"Водитель Renault совершил поворот и столкнулся со встречным грузовиком. В дорожно-транспортном происшествии погиб водитель автомобиля марки Renault - мужчина 1957 года рождения", - сообщили в полиции.
На видео, снятых очевидцами, видны первые мгновения сразу после аварии. О серьезности ситуации говорит большое количество машин скорой помощи.
"Приехали три машины скорой помощи, потом одна уехала, две поехали в Ригу, две пожарные машины и несколько полицейских машин. Осмотрел место происшествия. [Вопрос: Тогда из того, что вы видели, вы видели, что произошло сильное столкновение?] Да, я видел, что мужчина был в тяжелом состоянии - у него была полностью разбита голова, я не знаю, чем все закончилось Его увезли в Ригу", - сказала очевидец.
Водитель грузовика физически не пострадал. Местные жители описывают произошедшее как несчастный случай, произошедший по неосторожности и закончившийся тяжелыми последствиями. Аварии на этом участке дороги редки.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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