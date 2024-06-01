В Валмиерском крае из пожара удалось спасти почти 200 коров

В пятницу, 31 мая, в 22:54 в VUGD поступил звонок в Берзаунскую волость Валмиерского края, где загорелся хутор площадью 600 квадратных метров.

Из здания вывели 194 коровы. В 4:11 пожар был потушен.

Также в пятницу, 31 мая, в 18:14 в VUGD поступил звонок в Кекавский край, где загорелся второй этаж и крыша двухэтажного жилого дома площадью 100 квадратных метров. До приезда VUGD из здания эвакуировались четыре человека. В 21:31 пожар был потушен.

В 19:19 пожарным поступил вызов в Каздангскую волость, где в палаточном домике загорелись террасные доски площадью один квадратный метр. В результате пожара пострадали два человека. Пожар был потушен до приезда VUGD.

Всего в минувшие сутки спасателям поступило 55 вызовов, из них 18 - на пожары и 26 - на спасательные работы. В свою очередь, 11 звонков оказались ложными.

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