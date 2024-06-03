Как заявил Рыбников Центральной избирательной комиссии, его основное место работы - первый заместитель мэра Даугавпилса. Данные Регистра предприятий показывают, что Рыбников также входит в правление Даугавпилсского отделения Русской общины Латвии.

Даугавпилсское отделение общества находится в одних помещениях с офисом Русского союза, антигитлеровской коалицией, штабом защитников русских школ.

Вывески свидетельствуют, что здесь также организуют поездки в Россию и оформляют документы для граждан России. Дверь, правда, оказывается закрытой, а Рыбникова встречаем в соседних дверях.

Рыбников заявил программе: "У меня больше нет никакой связи".

Он якобы давно уехал.

- Да, я переехал в другой город.

- Хорошо, тогда вы в Даугавпилсской думе больше не работаете?

- Я уже не работаю там полтора года.

- Вы сами ушли или это было из-за той поездки?

- Я решил изменить свою жизнь и ушел.

- Но это из-за поездки?

- Нет, просто так получилось.

И в Даугавпилсской думе, и в отделении Русской общины начальником Рыбникова был другой политик из той же партии - Алексей Васильев.

Хотя Рыбников больше с ним не работает, судя по фотографиям из соцсетей, оба вместе еще год назад 9 мая возложили в Даугавпилсе цветы к "вечному огню". За этот объект отвечает та же организация - Даугавпилсское отделение Русской общины.