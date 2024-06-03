Война в Украине особенно обострила различия в отношении к историческому наследию и современному латвийскому государству. Особенно наглядным примером антиправительственных настроений некоторых русскоязычных Латвии, и в частности жителей Даугавпилса, являются мероприятия 9 мая. Но оказалось, что общества и активисты, поддерживающие дух советского праздника, находятся в тесном контакте с восточными соседями, получают от них финансирование и занимают должности в Даугавпилсской думе, сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.
Видео ⟩ Организаторы пророссийских праздников в Латвии получают деньги от российских и местных политиков (1)
Идею автономии Латгале в 2012 году активно начал продвигать Владимир Линдерман, он даже основал для этих целей партию. Уже после начала войны на востоке Украины появились также название "Латгальская Народная Республика" и флаг с надписью на русском языке.
По этому поводу возбудили уголовное производство, но из-за истечения срока давности оно прекращено. Тогда была попытка создать сайт, посвященный продвижению этой идеи. Это хотело сделать общество Евгения и Елены Осиповых и Илариона Гирса из Лиепаи.
В Латгале эти идеи широкого резонанса не вызвали и теперь звучат только от отдельных людей или, например, от анонимного Telegram-канала.
Журналист портала "Чайка по-латышски" Анна Луиза Рускуле: "Если мы сравниваем с началом войны, то сейчас попыток отделиться от государства и сформировать эти сепаратистские группировки меньше, по крайней мере публично на каких-то каналах, в том числе в Facebook. Но они не исчезли.
Этот нарратив "Латгальской Народной Республики", на мой взгляд, - я даже не знаю, откуда он взялся, но да, в Даугавпилсе он культивируется. И на людей таким образом влияют.
Может быть, мы действительно не хотим быть в Латвии настолько, как мы хотим быть в Даугавпилсе или у себя Латгале".
Формально сотрудничество Латвии с Россией и Беларусью с февраля 2022 года ограничено. Но в эти страны продолжают курсировать пассажирские автобусы и предприятия продолжают импортировать и экспортировать.
Неправительственные организации и политики, в свою очередь, помогают странам-агрессорам поддерживать иллюзию того, что с начала войны ничего не изменилось.
Регулярными гостями российских и белорусских пропагандистских каналов стали несколько покинувших Латвию политиков. Осенью прошлого года белорусское ТВ продемонстрировало интервью с Илгартом Зейбертсом, который якобы передал от имени Латвийского республиканского общества ветеранов и Балтийского географического общества подарок - книгу воспоминаний.
Представитель зарегистрированного здесь, в Старой Риге, общества еще в прошлом году рассказывал белорусским СМИ, что Латвия уничтожает могилы солдат, павших во Второй мировой войне. Однако он забыл упомянуть, что его общество по решению суда ликвидировано.
Полгода назад, 1 декабря, в приграничном с Россией городе Пскове прошло мероприятие, которое местные СМИ называли международным форумом дружбы.
Обнародованные фотографии, впрочем, свидетельствуют о более скромном масштабе. Мероприятие является международным, так как в нем приняли участие гости из Беларуси, Китая и Латвии.
За столом переговоров запечатлен даугавпилчанин Дмитрий Рыбников.
Он баллотировался на выборах в Сейм 2022 года по списку Русского союза Латвии, который теперь, на европейских парламентских выборах, переименован в Партию центра.
Как заявил Рыбников Центральной избирательной комиссии, его основное место работы - первый заместитель мэра Даугавпилса. Данные Регистра предприятий показывают, что Рыбников также входит в правление Даугавпилсского отделения Русской общины Латвии.
Даугавпилсское отделение общества находится в одних помещениях с офисом Русского союза, антигитлеровской коалицией, штабом защитников русских школ.
Вывески свидетельствуют, что здесь также организуют поездки в Россию и оформляют документы для граждан России. Дверь, правда, оказывается закрытой, а Рыбникова встречаем в соседних дверях.
Рыбников заявил программе: "У меня больше нет никакой связи".
Он якобы давно уехал.
- Да, я переехал в другой город.
- Хорошо, тогда вы в Даугавпилсской думе больше не работаете?
- Я уже не работаю там полтора года.
- Вы сами ушли или это было из-за той поездки?
- Я решил изменить свою жизнь и ушел.
- Но это из-за поездки?
- Нет, просто так получилось.
И в Даугавпилсской думе, и в отделении Русской общины начальником Рыбникова был другой политик из той же партии - Алексей Васильев.
Хотя Рыбников больше с ним не работает, судя по фотографиям из соцсетей, оба вместе еще год назад 9 мая возложили в Даугавпилсе цветы к "вечному огню". За этот объект отвечает та же организация - Даугавпилсское отделение Русской общины.
На интервью или разговор по телефону у Васильева не было времени. В письменных ответах он утверждает, что уже два года не является руководителем общества и не знает, что сейчас делает Рыбников.
Он утверждает, что общество ни в каких мероприятиях в России или Беларуси не участвует. Данные регистра о компании, правда, свидетельствуют, что оба - и Васильев, и Рыбников - до сих пор остаются в правлении организации. На это первый вице-мэр Даугавпилсской думы говорит, что информацию в регистре исправят.
Доходы общества были небольшими, несколько сотен евро время от времени выделяла Даугавпилсская дума. А в 2020 году пожертвование в размере 43 тысяч евро перечислил находящийся под эгидой мэрии Москвы центр, потом, в 2021 году, оно получило пожертвование в размере 41 тысячи евро от зарегистрированного в Москве общества "АНО СОДРУЖЕСТВО ТРИУМФ".
Эта же организация упоминается в российских СМИ как активный жертвователь оккупированному региону Украины в Луганске. После начала войны общество продолжает получать аналогичные суммы, но теперь указывает, что это членские взносы.
Поддержку Даугавпилсской думы получил и Центр содружества ветеранов войны в Афганистане "Перевал". Он зарегистрирован в 2015 году, и самоуправление дало деньги организации на обслуживание могил ветеранов. Остальные пожертвования были от членов центра и доброжелателей, например, от политика Русского союза Латвии Мирослава Митрофанова.
Общество ранее проводило мероприятия для ветеранов, на опубликованных еще до 2022 года фотографиях политика "Согласия" Ивана Рыбакова на них виден флаг Латвии, но и советская военная символика. В 2021 году в честь 9 мая общество даже спело песню и сняло на нее клип.
Его члены не являются публично активными, однако можно найти их интервью в российских СМИ о подавлении прав русскоязычных в Латвии. Летом прошлого года в Беларуси, в Новополоцке, члены "Перевала" вышли на сцену на военном фестивале.
Председатель Даугавпилсской думы Элксиньш отметил: "В нашем распоряжении нет такого рода информации об их деятельности, о том, чем они занимаются или не занимаются, к тому же это не задача или функция самоуправления их контролировать.
Есть соответствующие учреждения и службы, которые в установленном законом порядке следят за их деятельностью.
В основном финансирование общественным организациям мы предоставляем в конкурсном порядке с учетом оценки конкретных заявок в отношении проектов и целей, которые организация заявляет".
После фестиваля в Беларуси дума больше не выделила организации деньги.
У лидера общества "Перевал" Василия Крупенича, известного в Даугавпилсе по прозвищу Цыган, были неприятности с правоохранителями в связи с подозрениями в контрабанде как в Латвии, так и на украинско-польской границе.
Согласно написанному украинскими СМИ в 2017 году, он оказал сопротивление полиции, по этому поводу в отношении него также возбуждено уголовное дело. Год назад 9 мая за провокации его задержали и в Даугавпилсе.
Руководитель Даугавпилсского центра содружества афганских ветеранов "Перевал" Василий Крупенич: Какова цель [разговора]?
- Кому?
- Латвии.
- Я вам покажу - это друзья Латвии?
Крупенич на вопрос о поездке общества в Беларусь не отвечает, а демонстрирует скупо одетого мужчину, якобы сфотографированного в Юрмале.
- Меня вот это беспокоит, а вас нет?
- Лукашенко вам поможет?
- Лукашенко ему *** отрежет. Вы знаете, что я воевал на войне?
- Конечно …
- [Жена], дети, внуки будут воевать, если понадобится.
- На чьей стороне?
- Как на чьей... Сейчас - Минские соглашения, кто был их инициатором? Россия защищается от Евросоюза и, если точнее, от марионеточных руководителей американцев и англичан.
В короткой беседе звучат и пропагандистские тезисы об американских биолабораториях в Украине и о латышах, забывших преступления нацистской оккупации. Но скоро гостеприимство семьи и друзей Крупенича исчерпано, и отвечать на вопросы они уже не хотят.
После поездки Центра ветеранов войны в Афганистане на военный фестиваль Служба госбезопасности якобы провела с его участниками профилактическую беседу.
Их предупредили, что за оправдание и публичное прославление военных преступлений грозит уголовная ответственность. И "Перевал", и Даугавпилсское отделение Русской общины Латвии уже длительное время находятся под пристальным вниманием правоохранителей, подтверждает Служба госбезопасности.
Рускуле комментирует: "Я думаю, что это определенно осознанная попытка способствовать отдалению именно русскоязычных граждан в Латвии от государственной идентичности, от доверия к правительству и существованию государства как такового.
Тут даже не история о тех, кто уехал в Россию - у нас 9 мая был очень широкий круг политиков, представляющих интересы этих русскоязычных, например, Татьяна Жданок приехала, [Алексей] Росликов.
Элксниньш очень хорошо знает свой электорат, он также знает, что если он будет управлять своим электоратом в государственном направлении, там будет большой отсев".
В марте этого года заказанное Госканцелярией и проведенное Kantar социологическое исследование показало, что в Латгале меньше тех, кто поддерживает разрыв экономических связей с Россией.
По вопросу о войне четверть опрошенных в Латгале считают, что Украине следует отказаться от оккупированных Россией территорий.
Не меньшая часть населения так считает и в Земгале. Лишь десятая часть жителей Латгале доверяет информации российских СМИ о войне в Украине.
Видео: Сюжет Nekā personīga
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