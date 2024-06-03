Фото В Ропажском крае полиция обнаружила незаконное производство алкоголя

2 мая полиция проверила информацию о незаконном производстве, хранении, перевозке и сбыте алкогольных напитков в крупном размере в Валодзе Стопиньской волости. На момент совершения преступления были задержаны трое мужчин - 1966, 1975 и 1975 г. р.

При проведении восьми обысков было обнаружено и изъято около 1000 литров жидкостей разного цвета с характерным для алкоголя запахом, 50 литров сироповидной жидкости и 15 литров различных добавок, предназначенных для изготовления алкоголя разного вида, такого как ром, виски, бальзам, бренди.

Фото: Valsts policija

Один из задержанных ранее уже попадал в поле зрения полиции за совершение аналогичных преступлений. Подозреваемым мужчинам была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Эти лица предполагали реализовать незаконный алкоголь в так называемых "точках" на территории Рижского региона примерно по 7-8 евро за литр.

Фото: Valsts policija

Изъятый алкоголь опасен для жизни и здоровья человека, так как в результате проведенных экспертиз было установлено, что во время производства для получения спиртных напитков использовалось дезинфицирующее средство, содержащее технический спирт. По заключению эксперта, изъята содержащая этиловый спирт жидкость с примесью изопропилового спирта.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!