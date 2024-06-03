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Видео Трагическая авария на Бауском шоссе: водитель микроавтобуса совершил дерзкий маневр (2)

rus.tvnet.lv
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Кадр из сюжета Degpunktā
Кадр из сюжета Degpunktā Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Опасный и дерзкий маневр на загруженном шоссе Рига - Бауска в прошлый четверг унес жизнь одного из водителей, а за здоровье пассажира в тяжелом состоянии в больнице борются медики, сообщает передача Degpunktā.

Длинная, почти неподвижная пробка в обоих направлениях - так выглядел участок шоссе Рига - Бауска непосредственно перед железнодорожным мостом в Иецаве. При столкновении грузовика и микроавтобуса Renault исход оказался трагичным.

Водитель микроавтобуса погиб до приезда медиков, а пассажир был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Встреченный неподалеку от места ДТП программой местный житель Сергей смог подробнее рассказать о причинах произошедшего.

"Я знаю, что с этой стороны ехал грузовой автомобиль Scania с государственными номерными знаками Латвии, а с другой навстречу ему - микроавтобус, который собирался совершить поворот, но даже не уступил дорогу фуре, и произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. Микроавтобус сразу улетел на обочину, после чего уже прибыли пожарные и скорая помощь. В каком состоянии потом находились водители, я не знаю", - рассказал Сергей.

Видео: Сюжет Bez Tabu

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