Опасный и дерзкий маневр на загруженном шоссе Рига - Бауска в прошлый четверг унес жизнь одного из водителей, а за здоровье пассажира в тяжелом состоянии в больнице борются медики, сообщает передача Degpunktā.
Длинная, почти неподвижная пробка в обоих направлениях - так выглядел участок шоссе Рига - Бауска непосредственно перед железнодорожным мостом в Иецаве. При столкновении грузовика и микроавтобуса Renault исход оказался трагичным.
Водитель микроавтобуса погиб до приезда медиков, а пассажир был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Встреченный неподалеку от места ДТП программой местный житель Сергей смог подробнее рассказать о причинах произошедшего.
"Я знаю, что с этой стороны ехал грузовой автомобиль Scania с государственными номерными знаками Латвии, а с другой навстречу ему - микроавтобус, который собирался совершить поворот, но даже не уступил дорогу фуре, и произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. Микроавтобус сразу улетел на обочину, после чего уже прибыли пожарные и скорая помощь. В каком состоянии потом находились водители, я не знаю", - рассказал Сергей.
Видео: Сюжет Bez Tabu
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