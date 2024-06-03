"Я знаю, что с этой стороны ехал грузовой автомобиль Scania с государственными номерными знаками Латвии, а с другой навстречу ему - микроавтобус, который собирался совершить поворот, но даже не уступил дорогу фуре, и произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. Микроавтобус сразу улетел на обочину, после чего уже прибыли пожарные и скорая помощь. В каком состоянии потом находились водители, я не знаю", - рассказал Сергей.