В США начинается процесс по делу Хантера Байдена - сына нынешнего президента

В одном из таких текстовых сообщений, приведенном в судебных документах, Байден называет себя лжецом и вором и пишет, что он «употребляет». Он также признает, что потерял связь с реальностью и то, что он «наркоман, как ни один другой известный вам наркоман».

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Ожидается, что обвинение также будет опираться на показания свидетелей, включая бывшую жену Байдена-младшего Кэтлин Бул и его бывшую партнершу Хэлли Байден — вдову его брата Бо.

Обвинители также смогут сослаться на мемуары самого Байдена, написанные в 2021 году, в которых он подробно описывает свой опыт употребления наркотиков, когда он «не спал двадцать четыре часа в сутки, курил каждые 15 минут, и так семь дней в неделю».

«Вся моя энергия была направлена на то, чтобы курить наркотики и договариваться о покупке наркотиков — кормить зверя», — писал он в книге.

Хантер Байден неоднократно обвинял республиканцев в том, что они используют его зависимость и выздоровление, чтобы опозорить его отца Фото: Getty Images

Сам Хантер Байден хранит молчание по поводу судебного процесса. Однако из документов, поданных в суд его адвокатами, следует, что они собираются строить защиту на том, насколько Байден понимал, что у него зависимость к моменту завершения покупки револьвера, а также на том, насколько убедительными можно считать доводы прокуратуры.