В США начинается процесс по делу Хантера Байдена - сына нынешнего президента

С началом судебного процесса в штате Делавэр Хантер Байден, сын Джо Байдена, станет первым сыном действующего президента США, ставшим фигурантом уголовного дела.
Прокуроры утверждают, что 54-летний Байден-младший солгал о своем употреблении наркотиков в анкетах при покупке пистолета в 2018 году.
Ему грозит до 25 лет тюрьмы, если его признают виновным по трем федеральным пунктам обвинения. В понедельник начинается отбор присяжных.
Байден не признал себя виновным в предъявленных обвинениях.
В ходе судебного процесса, совпавшего по времени с предвыборной кампанией его отца, прокуроры, по-видимому, займутся изучением пристрастия Байдена-младшего к крэку, что, разумеется, не пройдет мимо внимания противников президента.
Суть обвинения
Хантеру Байдену предъявлены три обвинения в нарушении федерального законодательства: два — в даче ложных показаний и одно — в незаконном хранении оружия.
Все обвинения относятся к покупке револьвера Colt Cobra Special в оружейном магазине штата Делавэр в октябре 2018 года, который он хранил около 11 дней.
По собственному признанию Байдена-младшего, в то время он находился в состоянии «полной зависимости» от крэк-кокаина.
Байден обвиняется в том, что солгал о своем употреблении наркотиков в обязательной для федеральных властей форме, заполняемой при покупке оружия.
- Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения, связанные с незаконным приобретением оружия
В частности, прокуроры утверждают, что при покупке револьвера он ложно заявил, что «не является незаконным потребителем наркотиков и наркозависимым».
Третий пункт обвинения связан с тем, что он владел огнестрельным оружием, предположительно будучи потребителем наркотиков.
В итоге Байден выбросил пистолет, который впоследствии обнаружился в продуктовом магазине в Гринвилле, штат Делавэр, что и послужило поводом для расследования. В итоге следователи докопались до документов, которые заполнял при покупке сын президента.
Улики
Чтобы осудить Хантера Байдена, прокурорам придется убедить присяжных в том, что он сознательно внес ложные сведения в форму, чтобы обмануть магазин, продавший ему пистолет.
Кроме того, им придется доказать, что Байден-младший был наркоманом или наркозависимым и купил пистолет, отдавая себе в этом отчет.
Окружной судья Мэриэллен Норейка уже постановила, что адвокаты защиты не могут настаивать на том, что обвинительный приговор можно вынести, лишь доказав, что Байден употреблял наркотики в день покупки оружия.
Вместо этого на досудебном слушании судья согласилась с доводами обвинения о том, что им необходимо доказать, что «незаконное употребление имело место достаточно недавно, чтобы указать на то, что человек активно им занимался».
В документах, поданных в суд до начала процесса, прокуроры указали, что будут опираться, в частности, на глубоко личные текстовые и другие сообщения, написанные в то время, когда Байден находился в состоянии наркотической зависимости.
В одном из таких текстовых сообщений, приведенном в судебных документах, Байден называет себя лжецом и вором и пишет, что он «употребляет». Он также признает, что потерял связь с реальностью и то, что он «наркоман, как ни один другой известный вам наркоман».
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Ожидается, что обвинение также будет опираться на показания свидетелей, включая бывшую жену Байдена-младшего Кэтлин Бул и его бывшую партнершу Хэлли Байден — вдову его брата Бо.
Обвинители также смогут сослаться на мемуары самого Байдена, написанные в 2021 году, в которых он подробно описывает свой опыт употребления наркотиков, когда он «не спал двадцать четыре часа в сутки, курил каждые 15 минут, и так семь дней в неделю».
«Вся моя энергия была направлена на то, чтобы курить наркотики и договариваться о покупке наркотиков — кормить зверя», — писал он в книге.
Сам Хантер Байден хранит молчание по поводу судебного процесса. Однако из документов, поданных в суд его адвокатами, следует, что они собираются строить защиту на том, насколько Байден понимал, что у него зависимость к моменту завершения покупки револьвера, а также на том, насколько убедительными можно считать доводы прокуратуры.
Его главный адвокат, Эббе Лоуэлл, попросил суд разрешить ему пригласить эксперта, который может дать показания о том, как наркоман осознает свою зависимость от психоактивных веществ.
«Такой человек, как г-н Байден, только что прошедший 11-дневную реабилитационную программу и живший после этого с не употребляющим наркотики компаньоном, мог бы с уверенностью сказать, что он не употребляет и не является наркоманом в настоящий момент», — написал Лоуэлл.
Печально известный ноутбук
Среди наиболее важных доказательств на суде, вероятно, будет информация о печально известном ноутбуке Хантера Байдена, ставшем объектом пристального внимания консервативных новостных изданий.
Ноутбук также оказался в центре недоказанных теорий, обвиняющих Байдена-младшего и его отца в коррупции, которую они оба отрицают.
Адвокаты самого Хантера Байдена утверждают, что до того, как компьютер попал в руки следователей, в нем покопались посторонние.
Дэвид Вайс, специальный адвокат, назначенный для надзора за расследованием дела Хантера Байдена, заявил, что аргумент о фальсификации — это «теория заговора», не имеющая «никаких подтверждающих ее доказательств».
В мае прокуроры заявили, что ноутбук содержит «существенные доказательства» вины Хантера Байдена.
Тюремный срок
По двум пунктам обвинения в даче ложных показаний максимальный срок заключения составляет до 10 лет, а по третьему пункту — до пяти лет. То есть в сумме Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы.
Однако реальные сроки заключения за федеральные преступления обычно меньше максимальных наказаний, предусмотренных законом.
Если Байдена признают виновным, рассматривающий дело судья определит окончательный срок наказания, рассмотрев рекомендации по вынесению приговора и ряд других юридических факторов.
Другие обвинения против Хантера Байдена
Помимо обвинений в хранении оружия в Делавэре, Байдену-младшему предъявлены отдельные федеральные обвинения в Калифорнии в том, что он уклонялся от уплаты налогов, не подал и не уплатил их надлежащим образом, а также подал мошенническую налоговую декларацию.
Сделка о признании Байденом вины в обмен на избежание тюремного срока с выполнением ряда условий в начале года провалилась. В итоге Байден-младший не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
Республиканцы в Конгрессе также изучают финансовое положение Хантера Байдена в рамках расследования дела об импичменте президента.