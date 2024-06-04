"Пришлось самой поднимать чемодан!" Россияне требуют "сервиса" и предлагают брать с эстонцев плату за въезд

Если в эстонских или финских русскоязычных группах задать этот вопрос о том, почему соседи закрываются от России, тебе ответят: русофобия. И продолжат возмущаться, что Эстония на границе не предоставляет должный сервис: нет круглосуточного обслуживания, носильщиков, скамеек, туалетов-буфетов... Одним словом, унижает человеческое достоинство. При этом все едут в Россию, где, конечно же, человеческое достоинство очень уважают, пишет колумнист Rus.Postimees Ева Пунш.