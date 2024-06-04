Видео Как расчет класса Бонус-Малус сбивает с толку водителей?

"Необходимость и интерес возникли, когда одна из наших компаний решила обновить парк машин. Сотрудник управлял одним автомобилем 10 лет. Система такова, что он накапливает баллы за хорошее вождение.

Теперь встал вопрос, сможет ли он сохранить этот класс? Все знают, что при перерегистрации автомобиля на нового владельца что-то меняется, просто мы не понимаем эту систему.

Мы поинтересовались и поняли, что можем его сохранить! Помимо владельца необходимо указать и держателя. Соответственно, если бы этот сотрудник числился держателем, то все начисленные баллы принадлежали бы ему. Неужели это действительно так работает?" -спрашивает Эдмунд, зритель программы.

Принцип следующий - если работник хороший водитель, то выгодно, чтобы работодатель указал его держателем автомобиля. Таким образом, работник может год за годом улучшать свой класс Бонус-Малус.

Подробнее - в сюжете 4. studija!

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