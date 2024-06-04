Трагический случай на дороге в Саулкрасты: мужчину насмерть сбила машина

Пересечение улиц Айнажу и Звейниеку оказалось роковым для почти 60-летнего мужчины, который попал под колеса автомобиля и погиб на месте.

Местные жители удивлены случившимся, но рассказывают, что сюда на отдых приезжает множество туристов, которые, как правило, менее внимательные, чем местные жители.

"Неудивительно, что все отдыхающие идут прямо к морю по этой улице. Здесь уже много лет не происходит изменений. Водители очень разные. Допустим, я гуляла с внуками - есть такие, которые замечают, что ты с детьми, и издалека тормозят. А вот другие... они "дают по газам", - говорит местная жительница Астра.

Женщина рассказала программе, что вечером в пятницу, 31 мая, на открытой сцене Саулкрасты проходил концерт, посвященный началу лета, поэтому мужчина мог быть одним из зрителей концерта и рано утром отправиться к морю или на автобусную остановку.

Когда прибыла полиция, водитель автомобиля все еще находился на месте происшествия и смог дать показания о происшествии.

"Водитель легкового автомобиля Mazda сбил пешехода 1966 года рождения, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. По факту происшествия Госполиция возбудила уголовное дело и расследует все обстоятельства происшествия", - сказали программе в полиции.

Ближайший пешеходный переход находится примерно в 400 метрах, но прямой путь к морю находится прямо напротив перекрестка. И гости города, и местные жители могут счесть это самым удобным способом перейти дорогу, даже не подозревая, что это может закончиться фатально.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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