Cert.lv: в Латвии не было инцидентов, связанных с избирательными системами

Она отметила, что Cert.lv вместе с Государственной канцелярией и другими учреждениями проводит большую работу по тестированию всех систем, которые будут использоваться на выборах в Европейский парламент.

В настоящее время все необходимые испытания завершены, и в ходе тестов не выявлено критических уязвимостей, сообщила Кашкина.

В то же время она отметила, что по мере приближения выборов можно ожидать различных инцидентов.

"Думаю, что кибератаки как таковые вряд ли будут, по крайней мере их вероятность достаточно низка. Гораздо выше вероятность различных дезинформационных кампаний, информационных операций, дипфейков", - отметила руководитель Cert.lv.

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