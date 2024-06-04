Видео Даугавпилчанин в Украине: в сети вышел новый документальный фильм

Также это фильм о том, как строились отношения с латышскоговорящими волонтерами и с жителями Украины у русскоязычного Вадима Богданова из Даугавпилса, о том, что он пережил и что понял во время этой поездки.

"Этот фильм стоит посмотреть, чтобы увидеть историю людей, которые, рискуя своей жизнью, помогают Украине. И, конечно, этот фильм про таких, как я, русскоязычных, которые тоже, как могут, поддерживают Украину, но оказались в ситуации, когда их окружают люди, не разделяющие их взгляды, считающие их предателями, фашистами, нацистами… Возможно, наш фильм покажет, как с этим можно попытаться справиться. Это ровно то, что я чувствовал во время этой поездки", - говорит Вадим Богданов.