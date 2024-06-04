Видео Даугавпилчанин в Украине: в сети вышел новый документальный фильм

Самым сложным в этой поездке были не опасения и страх за свою жизнь, а переживания, в которые она заставила погрузиться, говорит Вадим Богданов, соавтор и герой фильма даугавпилсского портала "Чайка" "Волонтери".
"Я осознал, что совершила Россия. Помимо того, что она убивает людей, разрушает города, я понял, что она сделала со всеми русскоязычными людьми во всем мире. Хотим мы этого или нет, но это происходит. Когда люди в Украине понимают, что ты - русскоговорящий, то им сразу приходит в голову твоя некая причастность. Я ощутил это на себе.
Но в этой поездке я понял, что это неважно. Для меня неважно. Важно - что ты сам думаешь про себя и что ты делаешь", - говорит он.
Фильм "Волонтери" команда портала снимала во время поездки в Украину в конце марта - начале апреля 2024 года. Вадим Богданов и Артур Хныкин поехали туда в составе группы волонтеров, доставляющих важный груз.
За 7 дней они на машинах доехали от польской границы до Херсона и Одессы и вернулись домой.
Это фильм о латвийских волонтерах из организаций Biedrība "TEV" и Porcelāna droni, которые с первых дней войны доставляют в Украину помощь. Они рассказывают о том, почему это делают, почему это важно для них.
Также это фильм о том, как строились отношения с латышскоговорящими волонтерами и с жителями Украины у русскоязычного Вадима Богданова из Даугавпилса, о том, что он пережил и что понял во время этой поездки.
"Этот фильм стоит посмотреть, чтобы увидеть историю людей, которые, рискуя своей жизнью, помогают Украине. И, конечно, этот фильм про таких, как я, русскоязычных, которые тоже, как могут, поддерживают Украину, но оказались в ситуации, когда их окружают люди, не разделяющие их взгляды, считающие их предателями, фашистами, нацистами… Возможно, наш фильм покажет, как с этим можно попытаться справиться. Это ровно то, что я чувствовал во время этой поездки", - говорит Вадим Богданов.
Поездка и создание фильма стали возможны благодаря поддержке Балтийского центра развития СМИ и посольства США в Риге в рамках проекта Ukraine Reporting Innovation Fund.
Также издание выражает благодарность волонтерам, которые взяли команду Chayka.lv в эту поездку: Biedrība "TEV", Рите Штейне (Porcelāna droni) и Янису Штейнсу, Ренарсу Антансу, Янису Райнерсу Мурниексу, Хелвии Норенберге, Янису Скуиньшу и Олегу Прутскису.
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