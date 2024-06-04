Глава МИД Браже ответила на слухи, что в Латвию едет Григорий Лепс

❗️Baumas, ka Grigorijs Ļepss varētu ierasties Latvijā uz kādām bagātu krievu kāzām, ir nepamatotas.



Ļepss ir Latvijas nacionālajā nevēlamo personu sarakstā no 2019. gada un ES sankcijās no 2022.gada decembra. Viņš nedrīkst iebraukt ne tikai LV, bet visā ES. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) June 4, 2024

"Слухи о том, что Григорий Лепс может приехать в Латвию на какую-то богатую русскую свадьбу, необоснованны.

Лепс находится в национальном списке нежелательных лиц Латвии с 2019 года и под санкциями ЕС с декабря 2022 года. Ему запрещен въезд не только в Латвию, но и на территорию всего Европейского союза", - написала Браже в социальной сети Х.

В комментариях к этому посту министру задали вопрос - зачем вообще комментировать такие необоснованные слухи, на что она ответила: потому что многие пишут и спрашивают.

Напомним, в 2019 году тогдашний министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на неопределенный срок запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд в нашу страну.

Лепс является сторонником Владимира Путина, поддержал вторжение России в Украину, выступал на концерте-митинге в московских "Лужниках" и посещал оккупированный Донбасс.

В списке нежелательных лиц Латвии находятся также Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Дмитрий Губерниев, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Сергей Полунин, Вика Цыганова, Стас Михайлов, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и многие другие российские артисты.

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