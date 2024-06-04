Могут разрешить выгул собак на пляжах Юрмалы вне сезона

На прошедшем заседании думы депутаты концептуально поддержали коллективную инициативу жителей города "О возможности выгуливать собак на пляжах Юрмалы", которая предусматривает разрешение находиться на пляжах в границах административной территории Юрмалы с собакой на поводке вне пляжного сезона, то есть в период с 1 ноября по 31 марта. С 1 апреля по 31 октября сохранился бы установленный ранее запрет на выгул и купание животных на юрмальских пляжах с целью соблюдения гигиенических требований в местах для купания, предотвращения угрозы здоровью и безопасности людей.

Чтобы идея была реализована, необходимо внести изменения в обязательные правила Юрмальской думы "Правила содержания домашних (комнатных) животных на административной территории города государственного значения Юрмалы", которые должны быть рассмотрены на заседании думы до 30 сентября. После разработки поправок к обязательным правилам у жителей будет возможность выразить свое мнение по этому вопросу и внести предложения на сайте www.jurmala.lv.

В настоящее время запрет на пребывание с собаками на пляжах Юрмалы действует в течение всего года.

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