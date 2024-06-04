VDD прокомментировала участие Дорохова в мероприятии в Даугавпилсе

VDD обращает внимание, что Денис Дорохов не въезжал в Латвию, а принял участие в фестивале в онлайн-формате.

В то же время, по оценке VDD, участие сторонников российской агрессии - в том числе и в онлайн-формате - в публичных мероприятиях в Латвии недопустимо, поскольку это противоречит как интересам национальной безопасности нашей страны, так и выраженной и оказанной всем западным демократическим обществом поддержке пострадавшей от войны Украины.

VDD призывает организаторов мероприятий более критично оценивать сотрудничество с российскими артистами, особенно такими, которые, несмотря на совершенные Россией военные преступления, до сих пор выступают и живут в России.

Служба напоминает, что за публичное прославление, оправдание или отрицание совершаемых Россией военных преступлений, преступлений против человечества и преступлений против мира в Латвии предусмотрена уголовная ответственность.

В настоящее время VDD выясняет обстоятельства, поэтому от более подробных комментариев воздерживается.

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