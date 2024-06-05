Видео За занавесом: бомбить Лондон и заменить Зеленского Януковичем

На прошлой неделе на российском государственном телевидении доминировали три основные темы - визит президента Владимира Путина в Беларусь и его встреча с Александром Лукашенко, ядерные угрозы в ответ на заявления США и НАТО о том, что они не против того, чтобы Украина наносила удары по российским территориям, и заявление Путина о том, что президент Украины Владимир Зеленский больше не является легитимным главой государства.
При этом не менее значимо и то, о чем Кремль молчал или упоминал лишь вскользь. Прежде всего, конечно, следует упомянуть аресты высокопоставленных российских военных, наиболее очевидным из которых является задержание заместителя начальника российского Генштаба Вадима Шамарина. Если аресты были одной из наиболее широко обсуждаемых тем в западной прессе и аналитических центрах, занимающихся анализом внутренней политики России, то в самой России о них сообщалось только в новостях, но ни в одной из дискуссионных программ. С другой стороны, 23 мая, когда состоялся арест Шамарина, и в вечернем выпуске новостей об этом было сказано всего несколькими предложениями.
Показательно, что эта новость, которая в любой демократической стране была бы одной из главных, анонсировалась одной из последних в новостных программах кремлевского телевидения и была максимально маргинализирована. Было сказано лишь, что задержание произошло в рамках борьбы с коррупцией. Следует также отметить, что экспертного комментария по поводу произошедшего не было.
Россияне, сообщая о нападениях на Харьков, естественно, не упомянули о шокировавшей весь цивилизованный мир бомбардировке харьковского торгового центра, где находились 200 человек.
Доминирующий нарратив остается прежним: "мы атакуем только военную инфраструктуру".
С другой стороны, по поводу обеспокоившего Эстонию инцидента в Нарве, когда российская пограничная служба рано утром 23 мая в одностороннем порядке демонтировала 25 световых буев, которые Эстония установила на приграничной реке Нарва для обозначения водного пути, в российской новостной программе был показан издевательский сюжет -будто бы это выдумки эстонской стороны, и ничего подобного не произошло.
Россияне также не упомянули о первоначальном плане Минобороны по изменению морских границ страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Следует отметить, что этот законопроект очень быстро исчез с сайта министерства.
Пропагандист Соловьев, ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", в воскресенье вечером разразился длинной тирадой о "плохой" Эстонии и заявлениях ее президента Алара Кариса о том, что Россию следует поставить на колени. Соловьев в своих преувеличениях высказывал весьма комичные угрозы и в то же время заявлял, что ни один другой народ не сделал эстонцам столько добра, сколько русский народ и Россия. Что именно подразумевается под этим добром, Соловьев не уточнил.
Великобритании просто больше не будет
Российские ядерные угрозы, звучащие с начала войны, уже никого не пугают, они лишь подтверждают бессилие Кремля, разве что успокаивающе действуют на отечественную аудиторию. На этот раз поводом для бряцания оружием стало разрешение США и призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на применение западного оружия для ударов по военным объектам на территории России.
Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего визита в Киев в начале мая заявил, что "Украина имеет такое право. Россия наносит удары по территории Украины, и вполне понятно, что Украина чувствует необходимость обеспечить собственную защиту".
Кремлевские пропагандисты в очередной раз кричали, что все красные линии перейдены, что НАТО открыто вступило в войну с Россией, что страна-агрессор примет ответные меры и так далее. "Кремлины" заявили, что за каждым ударом по территории России последует ответный удар, но удары будут не по Украине, а по тем странам, оружие которых наносило удары по территории России.
Если украинцы применят британское оружие для ударов по российским территориям, то Великобритания будет стерта с лица земли и просто перестанет существовать, заявил одиозный "военный эксперт" Игорь Коротченко. Пропагандисты поспешили объявить, что война Великобритании с Россией станет последней в ее истории, поскольку туманный Альбион будет уничтожен.
Следует отметить, что российские угрозы Лондону не являются чем-то новым. Еще в декабре 2022 года российский генерал, депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что одним из главных зачинщиков войны на Украине является Лондон, а потому военная инфраструктура этой страны является законной целью для российских ракетных ударов. Как видим, к счастью и в реальности эти угрозы остались лишь на уровне пустой болтовни.
Лукашенко в смертельных объятиях Путина
Вечером 23 мая Путин прибыл в Минск, где предложил белорусскому диктатору Александру Лукашенко провести совместные военные учения, в ходе которых будет отработан совместный тактический ядерный удар. Это тесно связано с первым этапом обучения подготовке и применению нестратегического ядерного оружия. В своем заявлении Минобороны России подтвердило, что учения проводятся "в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны некоторых западных чиновников" в адрес России.
Аналитики по ядерному оружию и угрозе, которую оно представляет, говорят, что учения являются предупреждающим сигналом Путина, чтобы удержать Запад от дальнейшего углубления в войну на Украине, сообщает информационное агентство "Reuters", напоминая, что Беларусь предоставила логистическую поддержку в войне России с Украиной, когда российские войска входили в Украину с территории Беларуси во время первого наступления на Киев в феврале 2022 года.
Лукашенко также заявил, что ни один враг России и Беларуси не спрячется за океаном. Путин же, в очередной раз надев маску ложного голубя мира, заявил что Россия не хочет применять ядерное оружие ни при каких обстоятельствах и что именно Запад провоцирует ядерный конфликт. В то же время Путин подтвердил, что это оружие может быть использовано, если национальный суверенитет России окажется под угрозой. Эта путинская мантра, записанная и в новой концепции национальной обороны, ни разу не уточняется - что именно следует считать "угрозой суверенитету государства".
"Отменить" Зеленского
В связи с тем, что 20 мая истек срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, а новые выборы не проводятся из-за войны, Путин 24 мая сделал заявление,что не считает Зеленского легитимным президентом Украины. Следует подчеркнуть, что Путин - единственный лидер, который позиционирует себя подобным образом. Остальной мир не ставит под сомнение-* легитимность Зеленского и признает, что Украина имеет право не проводить президентские выборы во время войны.
Путин также лицемерно заявил, что будет готов к мирным переговорам с Украиной, но с Зеленским их никогда не будет, потому что у него нет таких полномочий. Российский диктатор также утверждал, что украинский парламент и конституционный суд должны пересмотреть конституцию Украины, чтобы определить законность должностных лиц, остающихся на своем посту после истечения крайнего срока. Путин назвал это внутренним делом Украины, но все же решил прокомментировать.
"Ссылка Путина на украинскую конституцию при явном отрицании легитимности Зеленского странна, потому что украинская конституция явно позволяет действующему президенту откладывать выборы и оставаться на своем посту после окончания своего срока во время военного положения. Решение Зеленского отложить выборы в марте 2024 года полностью соответствует конституции Украины. Хотя Путину, похоже, не хватает понимания украинского законодательства, его заявления стимулируют более широкую информационную операцию, направленную на подрыв доверия украинцев к Зеленскому, который изображается единственным препятствием на пути к мирным переговорам", - пишет американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW).
Аналитический центр также ссылается на предупреждение Главного управления военной разведки Украины о том, что Россия проводит информационную операцию "Майдан 3", чтобы подорвать доверие на местном уровне и международную поддержку украинского правительства, подорвать легитимность Зеленского, посеять панику и разжечь конфликт.
Стоит отметить, что западные и украинские СМИ упоминали бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича как возможную замену Зеленскому, выбранную Кремлем. Показательно, что Янукович, бежавший в Россию во время Майдана 2014 года, прибыл в Минск 24 мая вместе с Путиным и министром обороны России Андреем Белоусовым для участия в переговорах с Лукашенко. В украинских спецслужбах газете "Украинская правда" рассказали, что эта поездка, вероятно, призвана подготовить Януковича к "спецоперации" для восстановления его на посту президента Украины.
Между тем относительно заявления Путина о том, что он готов к мирным переговорам, но не с Зеленским, ISW заявляет, что "риторика Кремля и военные действия России показывают, что Путин по-прежнему не заинтересован в содержательных переговорах и любом урегулировании, которое помешало бы ему продолжать разрушать независимое Украинское государство".
С другой стороны, информационное агентство "Reuters" сообщило 24 мая, что четыре российских источника, которые в настоящее время работают или работали с Путиным, заявили, что Путин готов вести переговоры о прекращении огня, которое признает нынешние линии фронта, чтобы представить текущий объем оккупированной украинской территории как военную победу России.
"Кремль регулярно симулирует заинтересованность в содержательных мирных переговорах в рамках длительной информационной операции, направленной на то, чтобы убедить Запад пойти на уступки в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины, и неясно, продвигают ли эти усилия неуказанные российские источники, общающиеся с западными СМИ, или же это действительно является отражением интересов и взглядов Путина. ISW не может определить достоверность утверждений российских источников о намерениях Путина, и эти частные анонимные заявления резко контрастируют с официальной публичной риторикой и действиями России", - пишет аналитический центр.
"Чистки" в российской обороне
Как уже упоминалось, подконтрольные Кремлю СМИ очень скупо сообщили об арестах высокопоставленных российских военных. Между тем оппозиционное СМИ "Meduza" сообщает, что так называемые Z-пропагандисты и "военкоры" положительно отзываются об этих чистках, поскольку в кругах "ястребов" с начала войны царит недовольство неудачами российской армии, возмущение коррупцией и воровством.
"Недавние аресты пяти высших военных чинов России, скорее всего, будут лишь первыми из нескольких десятков задержаний в результате комплексной чистки, проводимой спецслужбами", - сообщила независимая газета "The Moscow Times" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Минобороны. Они также указали, что такие операции задержания могут проводиться только с благословения Кремля.
"Чистка, похоже, является кульминацией междоусобиц военного времени и конкуренции за ресурсы между службами безопасности и Министерством обороны и знаменует собой победу ФСБ, преемницы КГБ советских времен, благодаря благосклонности бывшего агента КГБ президента Владимира Путина", - пишет "The Moscow Times".
За две недели после внезапного отстранения от должности бывшего министра обороны Сергея Шойгу четыре высокопоставленных офицера были арестованы по самым разным обвинениям - от взяточничества до злоупотребления властью. По мере того, как аресты набирают обороты, они могут превратиться в "крупнейшую чистку" в современной российской истории, заявил "The Moscow Times" представитель российского правительства, добавив, что "сейчас там [в здании Минобороны] больше чекистов, чем военнослужащих".
На вопрос газеты, может ли чистка помешать войне и принести потрясения в военное руководство сейчас, когда Россия пытается использовать нехватку боеприпасов у Киева, источник прямо ответил: "Вы действительно думаете, что кто-то из них [ФСБ] в данный момент обеспокоен успехом спецоперации?"
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
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