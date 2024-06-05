Видео За занавесом: бомбить Лондон и заменить Зеленского Януковичем

При этом не менее значимо и то, о чем Кремль молчал или упоминал лишь вскользь. Прежде всего, конечно, следует упомянуть аресты высокопоставленных российских военных, наиболее очевидным из которых является задержание заместителя начальника российского Генштаба Вадима Шамарина. Если аресты были одной из наиболее широко обсуждаемых тем в западной прессе и аналитических центрах, занимающихся анализом внутренней политики России, то в самой России о них сообщалось только в новостях, но ни в одной из дискуссионных программ. С другой стороны, 23 мая, когда состоялся арест Шамарина, и в вечернем выпуске новостей об этом было сказано всего несколькими предложениями.