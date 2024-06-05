Читатель указывает, что видео было снято во вторник, 4 июня, около 7:30 на улице Кришьяна Валдемара. "Совершенно неадекватное поведение на дороге", - добавил читатель.

На видео видно, как белый Audi по неизвестной причине неожиданно поворачивает и выезжает на встречную полосу, пересекая сплошную линию. За такое нарушение, если оно расценивается как обгон, можно получить штраф в размере 55 евро и два штрафных пункта. Если линия пересечена для поворота налево или разворота - 30 евро и один штрафной пункт.

Ситуацию еще страннее сделал тот факт, что Audi остановилась на светофоре, оставаясь на встречной полосе. Более того, после зеленого света автомобиль медленно обогнал машину рядом и вернулся на свою сторону движения.

Видео: В центре Риги Audi вытворял что-то странное

Audi своими странными действиями также отрезала путь как ехавшему рядом Renault, так и ехавшему в противоположном направлении Nissan. За создание помех во время обгона полагается штраф в размере от 55 до 85 евро, а также два штрафных пункта.

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