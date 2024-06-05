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Фото Как прошел фестиваль холодного супа в Литве

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Фото: Reuters/ScanPix

1 июня в Вильнюсе в ярких розовых тонах прошел праздник Pink Soup Fest, посвященный холодному супу. Это был уже второй фестиваль в столице Литвы, из-за которого латыши и литовцы до сих пор "в конфликте". Смотрите, как все прошло!

Галерея: Фестиваль холодного супа в Литве в 2024 году

Напомним, ранее Рижское агентство инвестиций и туризма разместило в социальной сети TikTok развлекательное видео и песню, где заявляется, что в Латвии готовят лучший холодный супЛитва и организаторы фестиваля Pink Soup Fest не стали отмалчиваться и ответили на это заявление своим видео, которое можно посмотреть здесь.

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