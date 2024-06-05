Фото Как прошел фестиваль холодного супа в Литве

1 июня в Вильнюсе в ярких розовых тонах прошел праздник Pink Soup Fest, посвященный холодному супу. Это был уже второй фестиваль в столице Литвы, из-за которого латыши и литовцы до сих пор "в конфликте". Смотрите, как все прошло!