Россия увеличивает объемы производства военной продукции быстрее, чем ранее прогнозировала НАТО. В свою очередь, страны-члены Альянса не спешат расширять собственное производство больше, чем это необходимо, отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В начале года западные страны признали, что производство России значительно превышает возможности западных союзников Украины. Если раньше НАТО предполагала, что Россия может производить около миллиона артиллерийских снарядов в год, то теперь, мобилизировав свой военно-промышленный комплекс, она способна на производство нескольких миллионов. Об этом в январе заявил генерал Мартин Херем, командующий Силами обороны Эстонии.

Поставив экономику на военные рельсы и научившись обходить санкции, Россия может выпускать достаточно снарядов и техники для "поддержания крупномасштабных военных операций", а армия учится на своих ошибках и "больше не похожа на те силы, которые вторглись в Украину два года назад", предупредил в апреле генерал Кристофер Каволли, командующий объединенными войсками НАТО.

Проблемы западного военно-промышленного комплекса можно объяснить тем, что многие члены НАТО сократили расходы на оборону после окончания холодной войны, но сейчас ситуация меняется. Как сказал Столтенберг в интервью Sky News, члены альянса...