Лиго в Риге! Что предлагает Wondersala?

Празднование начнется в 19:00 и продлится до 5:00. Выступают: группы Pērkons и Menuets, братья Аузаны, Sestā Jūdze и DJ Roberto.

Организаторы приглашают приходить в праздничном наряде. Для этого вечера можно выбрать народный костюм, но есть и другие варианты. Но чаще всего самое важное в этот вечер - теплая кофта и плащ.

Празднование Лиго. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

Пользуются популярностью платья-slip. Они бывают разного цвета и длины - мини, миди и макси. Их можно творчески сочетать с кардиганами, жакетами и джинсовыми куртками. Они прекрасно носятся с кедами. Идеально к Яновой ночи подойдут цветочные принты на платьях, блузках и рубашках. Чтобы не досаждали комары, к платью с цветочным принтом можно подобрать брюки.

Кстати, джинсовая ткань всегда актуальна, и если не хочется на праздник быть в платье, то джинсы станут must have.

Не стоит забывать про льняные платья, юбки и шорты. Они будут легким и надежным выбором для празднования Лиго, поскольку они хорошо сочетаются с другими материалами.

Больше о мероприятии на странице Wondersala.

Празднование Лиго. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

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