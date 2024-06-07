В начале года принадлежащий Эдгару грузовой микроавтобус отправился за пределы Латвии. На пароме в Великобритании в него врезался автомобиль, зарегистрированный в Испании.

Страховая компания Эдгара сообщила латвийцу, что компания iClaim может оказать ему посреднические услуги, чтобы помочь связаться и уладить формальности со страховщиком виновника аварии в Испании, компанией Soliss. iClaim уполномочен выступать в качестве посредника, помогая автовладельцам стран Балтии общаться с иностранными страховщиками.

Вскоре после аварии Эдгар отправил всю запрошенную информацию. К июню, спустя почти полгода после аварии, Эдгар так и не получил страховое возмещение. Латвиец выразил программе свое недоумение по поводу того, что в Латвии невозможно позвонить представителю посредника iClaim.

В письменном общении iClaim неоднократно оправдывалась тем, что направила всю необходимую информацию в страховую компанию Испании, но долгое время не получала необходимых согласований.

Эдгар представил программе переписку с iClaim. Терпение даугавпилчанина было переполнено, поэтому он обратился в программу.

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) заявило, что LTAB обычно не вмешивается в трансграничные дела, поскольку правила Европейского Союза поручают другим компаниям общаться с иностранными страховщиками.

Программа отмечает, что благодаря их вмешательству житель Латвии смог получить возмещение.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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