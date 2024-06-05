Сартс: прежняя мировая система перестала существовать

Он отмечает, что более десяти лет назад большая часть общественности и даже политики и эксперты не считали стратегическую коммуникацию важной для национальной безопасности.

Впрочем, нынешняя ситуация свидетельствует о том, что в области стратегической коммуникации наблюдается прогресс в правильном направлении, хотя зачастую он отстает и делается с опозданием.

Война в Украине и другие конфликты в мире наглядно показывают, что военный конфликт может быть локальным и затрагивать относительно небольшое количество стран, но информационная война распространяется по всему миру и носит глобальный характер. Вот почему важно развивать стратегическую коммуникацию, говорит Янис Сартс.

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