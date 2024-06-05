Российские военные блогеры жалуются в Интернете, что у украинцев больше беспилотников и лучше возможности радиоэлектронной борьбы, говорится в докладе Института изучения войны (ISW).
Что касается дронов, способных осуществлять воздушное наблюдение, то Украина имеет значительное численное преимущество, признался один из таких блогеров.
"Блогер утверждает, что украинские ударные группы имеют преимущество в использовании дронов в 3-4 раза, по сравнению с российскими ударными группами, а украинские механизированные группы имеют преимущество в использовании дронов 6-10 раз, по сравнению с аналогичными российскими подразделениями", - сказано в отчете ISW.
Тот же военный блогер отмечает, что Украина также имеет специализированные подразделения беспилотников в составе сухопутных подразделений, что позволяет силам обороны лучше интегрировать возможности разведки и ударных беспилотников в базовые тактические маневры.
"Напротив, у российских сил нет централизованной и организованной системы подразделений беспилотных летательных аппаратов, а также адекватных средств радиоэлектронной борьбы и электронной разведки для противодействия украинским дронам", - говорится в отчете ISW.
Аналитики говорят, что по мере того, как украинские вооруженные силы адаптируются и лучше интегрируют новые технологии в свои силы, российские военные, вероятно, почувствуют необходимость делать то же самое для поддержания технологического и тактического паритета на поле боя.
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