Что касается дронов, способных осуществлять воздушное наблюдение, то Украина имеет значительное численное преимущество, признался один из таких блогеров.

"Блогер утверждает, что украинские ударные группы имеют преимущество в использовании дронов в 3-4 раза, по сравнению с российскими ударными группами, а украинские механизированные группы имеют преимущество в использовании дронов 6-10 раз, по сравнению с аналогичными российскими подразделениями", - сказано в отчете ISW.

Тот же военный блогер отмечает, что Украина также имеет специализированные подразделения беспилотников в составе сухопутных подразделений, что позволяет силам обороны лучше интегрировать возможности разведки и ударных беспилотников в базовые тактические маневры.

"Напротив, у российских сил нет централизованной и организованной системы подразделений беспилотных летательных аппаратов, а также адекватных средств радиоэлектронной борьбы и электронной разведки для противодействия украинским дронам", - говорится в отчете ISW.

Аналитики говорят, что по мере того, как украинские вооруженные силы адаптируются и лучше интегрируют новые технологии в свои силы, российские военные, вероятно, почувствуют необходимость делать то же самое для поддержания технологического и тактического паритета на поле боя.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!