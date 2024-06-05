The Insider: Экс-глава Генштаба Молдовы работал на ГРУ

Бывший начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган регулярно передавал российской военной разведке секретную информацию, в частности, о политической обстановке в его стране, а также данные о визитах представителей Минобороны Украины, которые закупали военную технику и снаряды для своих вооруженных сил. Об этом пишет в среду, 5 июня, онлайн-издание The Insider,журналисты которого в сотрудничестве с молдавским изданием "Маленькая страна" получили доступ к переписке Горгана с его "куратором" в Главном управлении Генштаба ВС РФ (известном также как ГРУ - Главное разведывательное управление) - полковником Алексеем Макаровым. "Пользуясь своими старыми связями в Минобороны Молдовы, Горган остается важным информатором ГРУ", - подчеркивается в материале.

Игорь Горган был отправлен в отставку с поста главы Генштаба в конце 2021 года, после того как президентом Молдовы была избрана Майя Санду. Между тем в министерстве обороны страны, а также среди чиновников на местах осталось немало его "ставленников", которые снабжали его секретной информацией, следует из публикации.

Кто курировал Игоря Горгана в РФ