Видео Конкурс "Латвийский мотоцикл года" установил рекорд по количеству участников

Еще один тренд - электрические мотоциклы. В конкурсе приняли участия три таких мотоцикла, среди них первый электрический туристический мотоцикл, а также электрический аналог небольшого спортивного мотоцикла, управлять которым можно при наличии прав категории B.

Мотоциклетный конкурс "Латвийский мотоцикл года" проводится уже десятый год. А вот для Аниты Муйжниеце это первый раз в жюри конкурса. Она также единственная женщина в составе жюри в этом году.

Известный мотоспортсмен Янис Розитис признает, что некоторые 400-кубовые мотоциклы оказались неожиданно динамичными.

Чтобы отделить большие туристические мотоциклы, которые теперь предлагают и более дешевые бренды, в этом году в конкурсе для них предусмотрена отдельная номинация.

Большие мотоциклы отличаются наличием систем помощи водителю, которые раньше можно было встретить только в автомобилях - таких как адаптивный круиз-контроль и система помощи при сходе с полосы движения.

Узнать больше об участниках конкурса и будущих разработках можно на сайте конкурса "Латвийский мотоцикл года".

Видео: Сюжет программы TV Autoziņas

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