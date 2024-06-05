Первый этап пути журналисты программы проехали с водителем демонстрационного автомобиля Scania, который каждый день ездит на Tesla: "Это почти как управлять электромобилем. Это так удобно". Разве что немного тяжелее.

Самый большой аккумуляторный блок, который может поместиться вместо топливных баков, весит около 3600 кг, еще 300 кг приходится на усиление несущей конструкции.

Расход энергии составляет в среднем 130 кВт-ч на 100 км и редко опускается ниже 100. Таким образом, при 468 кВт-ч батареи нетто, что составляет более 600 кВт-ч брутто, действительно можно проехать около 400 км.

​Из-за большого веса рекуперация в горной местности во много раз эффективнее, чем у легковых электромобилей. Но надо уметь ей пользоваться, и в Scania это очень просто - переключением того же правого рычага под рулевым колесом, который обычно используется для торможения двигателем. Для зарядки используется контейнерный power bank мощностью 240 - 300 кВт.

Портативное устройство преобразует 71 киловатт в четыреста. При такой зарядной мощности даже самый большой электромобиль Scania сможет зарядиться на ближайшие 280 км в течение часа. Все это, конечно, дорого и требует вложений не только в сами автомобили, но и в очень мощные зарядные устройства. Scania уже поставила в Норвегию 148 электрогрузовиков и последуют новые заказы.

Видео: Сюжет программы TV Autoziņas

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