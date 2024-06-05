Видео Инвалида оштрафовали за парковку перед многоквартирным домом

Мать Андрея живет в одном из многоквартирных домов Саласпилса. Он приезжает туда регулярно, чтобы помочь матери добраться до медицинских учреждений Риги.

Однако последний визит его удивил. Переночевав, он утром пошел с матерью к машине и понял, что ему "посчастливилось" получить штраф от муниципальной полиции Саласпилсского края.

Был применен штраф в размере 30 евро за то, что в машине не было оставлено разрешение на парковку соответствующего дома.

Как и в большинстве домов, в этом конкретном доме нет мест для людей с ограниченными возможностями. Андрей в разговоре с программой подчеркнул, что по состоянию здоровья он припарковал машину как можно ближе к дому и считает, что карта инвалида снимает вопрос о том, может ли он там припарковать транспортное средство.

В полиции сослались на правила дорожного движения, в которых указано, что специальная карта дает право парковать транспортные средства в местах, отведенных для людей с ограниченными возможностями.

Конкретная территория возле дома находится в совместной собственности жильцов дома, порядок использования парковочных мест жильцы определили сами, имея специальные разрешения. Если у водителя-инвалида нет такого разрешения, то применяется штраф.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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