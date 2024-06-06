18 мая в Вентспилсе в ДТП погибла девушка. Причиной крушения BMW стал пьяный молодой водитель. Передача Degpunktā более подробно рассказывает о произошедшей трагедии.
Видео ⟩ В Вентспилсе рассказывают о трагедии, в которой из-за пьяного водителя умерла молодая пассажирка
Школьница Лаура - пассажирка BMW - погибла по дороге домой ранним утром выходного дня после совместного времяпрепровождения со сверстниками.
Теперь на месте происшествия на улице Бангас создано памятное место.
Аварию спровоцировал юноша, не справившись с резким поворотом. BMW потерял сцепление с проезжей частью дороги.
"Юноша управлял автомобилем BMW, с 1,15 промилле в крови, и съехал с проезжей части дороги, наехав на дерево, в результате чего автомобиль перевернулся. В результате происшествия погибла пассажирка автомобиля, а водитель автомобиля и два других пассажира были доставлены в медучреждение", - рассказали телеканалу в полиции.
Тем временем местные жители, встреченные передачей, открыли, что конкретный участок дороги, по их мнению, недостаточно контролируется и опасные ситуации на нем являются повседневными.
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