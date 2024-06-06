Видео В Вентспилсе рассказывают о трагедии, в которой из-за пьяного водителя умерла молодая пассажирка

"Юноша управлял автомобилем BMW, с 1,15 промилле в крови, и съехал с проезжей части дороги, наехав на дерево, в результате чего автомобиль перевернулся. В результате происшествия погибла пассажирка автомобиля, а водитель автомобиля и два других пассажира были доставлены в медучреждение", - рассказали телеканалу в полиции.