Ученый рассказал, какое средство от комаров является лучшим и чего следует избегать

Перевод: Сергей Светлов

Советы ученого Урмаса Тартеса по борьбе с комарами

Лучшее средство от комаров - это не посещать места, где их много, в то время, когда они особенно активны. Коренные народы, привыкшие жить рядом с комарами, придерживаются этого принципа на протяжении тысячелетий. Дома установите москитные сетки на окна, а при необходимости и на двери. Таким образом, по крайней мере, в помещении можно создать среду, свободную от комаров.

Если все же необходимо выйти, и погода позволяет, приобретите соответствующую одежду, которую комар не сможет прокусить, но которая при этом легкая и тонкая. Ее можно найти в туристических магазинах. В прохладную погоду это лучший вариант. Понятно, что в жаркую погоду одежда с длинными рукавами не подходит, однако для сильно потеющей кожи этот вариант также не лучший.

В крайнем случае используйте спрей от комаров