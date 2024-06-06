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ФОТО Житель Эстонии рассказал, как на глупости других людей смог заработать

Хевели Туйск rus.postimees.ee
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Двухевровые монеты. Снимок иллюстративный.
Двухевровые монеты. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Langovits / Postimees

В субботу вечером, 1 июня, житель Эстонии, посетивший песенный фестиваль Uma Pido, опубликовал в социальной сети Reddit пост о том, как он заработал 26 евро за час пребывания на мероприятии, просто благодаря тому, что многие люди выбрасывали посуду с залоговой стоимостью, сообщает Rus.Postimees.

Перевод: Седа Дунгурова

"Я только что вернулся с песенного фестиваля Uma Pido, где пробыл около часа. На мероприятии были прилавки с едой, и вся столовая посуда была с залоговой стоимостью, так что обратно можно было получить не десять центов, а два евро", - пишет автор поста.

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