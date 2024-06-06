В Великобритании от выхлопных газов обогревателя умер бездомный из Латвии

Обогреватель использовался для отопления брошенного трейлера, в котором находился мужчина.

Грисаков был найден мертвым 25 февраля 2024 года в трейлере на промышленной территории Кингслина, сообщил коронерский суд Норфолка.

62-летний Грисаков без постоянного места жительства долгое время находился в окрестностях центра города Кингсли, а около двух лет назад он встретился и подружился с Анджеем Йодом.

Йод посоветовал родившемуся в Латвии мужчине поселиться ночевать в заброшенном трейлере, который находился на промышленной территории города.

Суд считает, что Грисаков более двух лет жил в трейлере и использовал дизельный обогреватель для поддержания тепла.

Однако полиция, расследуя обстоятельства смерти Грисакова, установила, что обогреватель был плохо установлен, а значит, выхлопные газы из устройства поступали в трейлер.

Йод сказал, что регулярно видел друга бродившим неподалеку от трейлера.

В зачитанном суду заявлении Йод сказал, что последний раз видел Грисакова 24 февраля, причем в состоянии алкогольного опьянения, что в его случае не было необычным.

Как следует из информации о захоронениях, размещенной на сайте местной власти Кингслина и Западного Норфолка, 24 февраля было днем рождения Грисакова.

Однако на следующий день Грисакова нигде не было видно.

25 февраля Йод с тревогой вскрыл трейлер отверткой и обнаружил внутри тело Грисакова.

Старший коронер Норфолка Жаклин Лейк пришла к выводу, что его смерть наступила в результате несчастного случая.

Она сказала: "Трейлер, в котором он находился, был в плохом состоянии и отапливался небезопасным способом, что позволяло угарному газу поступать внутрь".

В медицинском расследовании в качестве причины смерти Грисакова названо отравление угарным газом.

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