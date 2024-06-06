В нескольких местах Венты обнаружена мертвая рыба

Он сообщает, что 31 мая VVD получила информацию о мертвой рыбе в Венте возле Варве. После обследования восьмикилометрового участка реки было обнаружено около 19 мертвых рыб уже в стадии разложения.

1 июня из муниципальной полиции Кулдигского края поступила информация о погибших вимбах над Вентас румба. Мертвая рыба также была зарегистрирована в Абельциемсе и Иере. При обследовании реки на 100-метровом участке было обнаружено девять мертвых рыб.

VVD передала пробы воды, отобранные на обследованном участке Венты, на исследование в лабораторию государственного научного института Bior.

Сообщение о гибели рыбы в Венте поступило и 3 июня, когда инспекторы VVD обследовали участок реки от границы с Литвой до Алши в Ниграндской волости.

Печулис указывает, что одна из мертвых рыб была обнаружена плававший брюхом вверх, с физическими повреждениями хвоста и пятнами на теле. Рыбу забрали на анализ.

Начались лабораторные исследования проб воды и рыбы для установления причины гибели рыб. Измерения, проведенные с помощью многопараметрической измерительной аппаратуры в реке, не показывают отклонений от нормы электропроводности или концентрации кислорода в воде, поясняет Печулис.

Он добавляет, что средняя температура воды в Венте за последнюю неделю составила +23,4 градуса, что можно считать относительно высоким показателем, который может повлиять на представителей некоторых видов рыб.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!