Блогер Артур Чех: "У меня 1,5 млн подписчиков и регулярные миллионы просмотров"

"Для меня самый шок, что меня стали узнавать в Европе", - признался латвийский блогер Артур Чех в программе RUS TVNET "В чём фишка?".
Путь Артура Чеха в блогерство начался 3 года назад, когда он в своем личном Instagram-аккаунте записал первый ролик, где стал разбирать разных художников. Он старался объяснять теорию простыми словами. Людям в Сети это понравилось.
"У меня две основные платформы - это TikTok и Instagram, но параллельно я веду Telegram-канал, там пишу всякие тексты, мысли вслух и прочие радости. А еще жалуюсь на дикие комментарии о сексизме и ненависти в Интернете. Но при этом я сейчас завел YouTube-канал, и у меня даже одно из видео залетело на 100 тысяч просмотров", - рассказывает он, добавляя, что хочет сейчас больше времени посвятить YouTube, потому что там есть возможность выкладывать большие ролики, как лекции.
Основная популярность пришла к Артуру именно через TikTok:
"У меня 1,5 млн подписчиков. Регулярные миллионы просмотров. Конечно, да. Есть 10 и 15 млн, то есть TikTok - это просто рутина. Где-нибудь в Беларуси, Казахстане меня узнают вообще чуть ли не через каждый проход. Ко мне подходят: "Здравствуйте, здравствуйте. Можно сфотографироваться?". Но для меня самый шок, что меня стали узнавать в Европе. То есть я помню, я приехал в Вену. Я не успел там пробыть и часа, и меня уже три человека узнали на улице в Австрии. Потом меня стали узнавать в галереях, внутри. Я такой: "Что?". То есть меня... Как бы я не могу сказать, что я star, что меня знают все на свете, но мое лицо периодически у людей мелькает, и кто остается на этом лице - они подходят познакомиться и все такое".
Интервью с Артуром Чехом целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".
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