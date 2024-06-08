Блогер Артур Чех: "У меня 1,5 млн подписчиков и регулярные миллионы просмотров"

"У меня две основные платформы - это TikTok и Instagram, но параллельно я веду Telegram-канал, там пишу всякие тексты, мысли вслух и прочие радости. А еще жалуюсь на дикие комментарии о сексизме и ненависти в Интернете. Но при этом я сейчас завел YouTube-канал, и у меня даже одно из видео залетело на 100 тысяч просмотров", - рассказывает он, добавляя, что хочет сейчас больше времени посвятить YouTube, потому что там есть возможность выкладывать большие ролики, как лекции.

"У меня 1,5 млн подписчиков. Регулярные миллионы просмотров. Конечно, да. Есть 10 и 15 млн, то есть TikTok - это просто рутина. Где-нибудь в Беларуси, Казахстане меня узнают вообще чуть ли не через каждый проход. Ко мне подходят: "Здравствуйте, здравствуйте. Можно сфотографироваться?". Но для меня самый шок, что меня стали узнавать в Европе. То есть я помню, я приехал в Вену. Я не успел там пробыть и часа, и меня уже три человека узнали на улице в Австрии. Потом меня стали узнавать в галереях, внутри. Я такой: "Что?". То есть меня... Как бы я не могу сказать, что я star, что меня знают все на свете, но мое лицо периодически у людей мелькает, и кто остается на этом лице - они подходят познакомиться и все такое".