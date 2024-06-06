На выборах в Европарламент проголосовали уже 4,1% избирателей

В понедельник, 3 июня, на выборах в Европарламент Латвии в предварительном голосовании проголосовали 13 127 избирателей, или 0,85% избирателей, имеющих право голоса. К полудню понедельника по почте от избирателей за рубежом было получено 1603 голоса, таким образом, во второй половине дня в понедельник на выборах в Европарламент проголосовали в общей сложности 14 730, или около 0,96% избирателей.

Пока что за два дня больше всего избирателей проголосовало в Видземе - 19 917 или 5,02%, далее следует Рига - 24 749 или 4,29% избирателей. В Земгале проголосовали 7725 или 3,82% избирателей, в Курземе – 6412 или 3,62% избирателей. Наименьшее количество избирателей проголосовало в Латгале - 4354 человека или 2,31% имеющих право голоса.

Самая высокая явка на предварительном голосовании в Видземе была в Саулкрастском крае, а наименьшая - в Резекненском крае в Латгале.

Предварительное голосование будет проходить также в пятницу, 7 июня, с 13:00 до 18:00.

До 12 часов дня 8 июня граждане Латвии, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок в день выборов в Европарламент, смогут зарегистрироваться для голосования по месту жительства.

В день выборов в Латвии будут работать 945 избирательных участков, еще 50 - за рубежом.

Голосующие граждане имеют право проголосовать на любом избирательном участке в Латвии или за границей. Право голоса на выборах в Европарламент имеют граждане Латвии, а также граждане других стран ЕС, которым на день выборов исполнится 18 лет.

Всего в выборах в Европарламент в Латвии участвуют 16 списков.

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