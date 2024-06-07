Видео Очевидец рассказал о ДТП на Югле: курьер сбил девушку на пешеходном переходе

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

"Думаю, он не видел этого пешехода. Девушку сбили на пешеходном переходе", - говорит мужчина.

Водитель автомобиля, сбившего девушку, переживает из-за происшествия. Он не успел вовремя заметить девушку, поскольку обзор закрывал ехавший впереди автомобиль, а пешеход шел с теневой стороны.

"На светофоре впереди горел красный свет, свет поменялся, и мы поехали… И все, она была одета в черное, в наушниках, я затормозил слишком поздно", - говорит водитель, который в момент аварии спешил выполнить заказ.

Drausmīgs skats. Jauna meitene bezsamaņā asiņu peļķē notriekta uz bīstamas gājēju pārejas. Murjāņu iela. pic.twitter.com/cZTJeKH9Pv — Kaspars Zn (@saliktengriba) June 6, 2024

На месте происшествия также работали две медицинские бригады, которые оперативно оказали помощь пострадавшей. В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) поясняют, что пострадавшую доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

Местные жители говорят, что конкретный пешеходный переход рассмотреть сложно, поэтому, прежде чем переходить улицу, следует подождать и убедиться, что водители заметили человека на обочине улицы. Жители района рекомендуют установить светофор на переходе, учитывая, что рядом остановки общественного транспорта и пешеходное движение достаточно интенсивное.

Tieši pirms gada TV3 sižetā rādījām, kā jāuzlabo gājēju pāreja Murjāņu ielā, lai tur būtu droši šķērsot ielu (bildē).



Vai Ārtelpas un mobilitātes departamentam (ĀMD) interesē Rīgas iedzīvotāju drošība? Diez vai. Viņi neuzlabo infru pat tad, kad risinājumus parādām priekšā.… https://t.co/1RJRriq8iO pic.twitter.com/WD1BMbYe5P — Pilsēta cilvēkiem (@PilsCilvekiem) June 6, 2024

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