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Видео Очевидец рассказал о ДТП на Югле: курьер сбил девушку на пешеходном переходе

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Местные жители считают опасным пешеходный переход на пересечении улиц Мурьяню и Инеша. В четверг, 6 июня, здесь сбили молодую девушку. Передача Degpunktā поговорила с местным жителем, который был очевидцем этого ДТП, сообщает TV3.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

"Думаю, он не видел этого пешехода. Девушку сбили на пешеходном переходе", - говорит мужчина.

Водитель автомобиля, сбившего девушку, переживает из-за происшествия. Он не успел вовремя заметить девушку, поскольку обзор закрывал ехавший впереди автомобиль, а пешеход шел с теневой стороны.

"На светофоре впереди горел красный свет, свет поменялся, и мы поехали… И все, она была одета в черное, в наушниках, я затормозил слишком поздно", - говорит водитель, который в момент аварии спешил выполнить заказ.

На месте происшествия также работали две медицинские бригады, которые оперативно оказали помощь пострадавшей. В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) поясняют, что пострадавшую доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

Местные жители говорят, что конкретный пешеходный переход рассмотреть сложно, поэтому, прежде чем переходить улицу, следует подождать и убедиться, что водители заметили человека на обочине улицы. Жители района рекомендуют установить светофор на переходе, учитывая, что рядом остановки общественного транспорта и пешеходное движение достаточно интенсивное.

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