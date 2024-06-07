Видео Очевидец рассказал о ДТП на Югле: курьер сбил девушку на пешеходном переходе

Местные жители считают опасным пешеходный переход на пересечении улиц Мурьяню и Инеша. В четверг, 6 июня, здесь сбили молодую девушку. Передача Degpunktā поговорила с местным жителем, который был очевидцем этого ДТП, сообщает TV3.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
"Думаю, он не видел этого пешехода. Девушку сбили на пешеходном переходе", - говорит мужчина.
Водитель автомобиля, сбившего девушку, переживает из-за происшествия. Он не успел вовремя заметить девушку, поскольку обзор закрывал ехавший впереди автомобиль, а пешеход шел с теневой стороны.
"На светофоре впереди горел красный свет, свет поменялся, и мы поехали… И все, она была одета в черное, в наушниках, я затормозил слишком поздно", - говорит водитель, который в момент аварии спешил выполнить заказ.
Drausmīgs skats. Jauna meitene bezsamaņā asiņu peļķē notriekta uz bīstamas gājēju pārejas. Murjāņu iela. pic.twitter.com/cZTJeKH9Pv— Kaspars Zn (@saliktengriba) June 6, 2024
На месте происшествия также работали две медицинские бригады, которые оперативно оказали помощь пострадавшей. В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) поясняют, что пострадавшую доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.
Местные жители говорят, что конкретный пешеходный переход рассмотреть сложно, поэтому, прежде чем переходить улицу, следует подождать и убедиться, что водители заметили человека на обочине улицы. Жители района рекомендуют установить светофор на переходе, учитывая, что рядом остановки общественного транспорта и пешеходное движение достаточно интенсивное.
Tieši pirms gada TV3 sižetā rādījām, kā jāuzlabo gājēju pāreja Murjāņu ielā, lai tur būtu droši šķērsot ielu (bildē).— Pilsēta cilvēkiem (@PilsCilvekiem) June 6, 2024
Vai Ārtelpas un mobilitātes departamentam (ĀMD) interesē Rīgas iedzīvotāju drošība? Diez vai. Viņi neuzlabo infru pat tad, kad risinājumus parādām priekšā.… https://t.co/1RJRriq8iO pic.twitter.com/WD1BMbYe5P
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