Когда на рынке появляются местные вкусности, это приобретает особое очарование. И чем их больше, тем радостнее радуется сердце и появляется осознание – да, наконец-то лето во всей красе! Мы прогулялись по ночному рынку, чтобы посмотреть, что вкусного купить, и действительно, в самом начале июня это было похоже на июль. Почему?

Мы пошли посмотреть, может ли ночной рынок в самом начале лета быть таким же фееричным, как в июле и ближе к осени. Прогулка была удивительной, а вывод простой – очаровательно и даже очень!

Укроп, лук, щавель, шпинат, огурцы, помидоры, зеленый горошек в стручках, фасоль, даже кабачки и картофель – и, к вашему удивлению, почти все от наших собственных фермеров! И, конечно же, латвийский ревень и долгожданная местная клубника. Хотя улица, где обычно проходит ночной рынок, еще не была так полна торговцами, как в середине лета, глаза уже разбегаются во все стороны, ведь предложение действительно богатое.

И сколько все это стоит?