Перспективы "Газпрома" еще больше ухудшились после того, как в ноябре менеджменту компании был представлен предыдущий отчет - компания сообщила об убытках в 629 миллиардов рублей (6,2 миллиарда евро).

В настоящее время Россия поставляет газ в Китай по трубопроводу "Сила Сибирь" максимальной мощностью 38 миллиардов кубометров, тогда как в 2023 году объем экспорта достиг лишь 22,7 миллиарда кубометров. "Газпром" надеется, что экспорт на полную мощность по этому трубопроводу будет реализован в следующем году.

Россия также надеется построить газопровод "Сила Сибири-2", который позволит поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров газа. "Газпром" планирует ввести этот газопровод в эксплуатацию к 2030 году.

Россия поставляет газ в Китай с большими скидками. В начале июня стало известно, что российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин не смогли договориться о строительстве "Сила Сибири-2", поскольку Пекин требует, чтобы Россия полностью покрыла строительство газопровода, а также предоставила большие скидки. Кроме того, Пекин дал понять, что вообще не планирует использовать "Силу Сибири-2" на полную мощность.

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