Российский газовый гигант "Газпром" вряд ли сможет к 2035 году восстановить объемы продажи газа, которые были утрачены из-за российского вторжения в Украину и санкций, сообщает Financial Times со ссылкой на отчет, подготовленный по заказу руководства компании в конце прошлого года.
Этот доклад является одним из наиболее ярких свидетельств того, как западные санкции смогли нанести вред "Газпрому" и российскому энергетическому сектору в целом.
Согласно документу, к 2035 году экспорт российского газа будет составлять в среднем 50-75 миллиардов кубометров в год. Эта цифра составляет только треть от довоенного объема продаж.
Хотя самой большой надеждой "Газпрома" по-прежнему остается новый газопровод в Китай, который "может компенсировать потерю европейского рынка", проект "Сила Сибири-2" будет иметь мощность всего 50 миллиардов кубометров газа, но Китай импортирует газ по ценам цены гораздо ниже, чем в Европе.
"Основное последствие санкций для компании - снижение объемов экспорта, а восстановиться до уровня 2020 года он может не раньше 2035 года", - констатируют авторы документа.
"Это очень мрачно... "Газпром" находится в тупике, и они это прекрасно понимают", - охарактеризовала ситуацию старший научный сотрудник вашингтонского Института мировой экономики Петерсона Элина Рыбакова.
Чтобы сохранить доминирующее положение на внутреннем газовом рынке, "Газпрому" придется использовать свою монополию и продолжать развивать газовую инфраструктуру внутри страны, что требует дополнительной поддержки со стороны Кремля.
Перспективы "Газпрома" еще больше ухудшились после того, как в ноябре менеджменту компании был представлен предыдущий отчет - компания сообщила об убытках в 629 миллиардов рублей (6,2 миллиарда евро).
В настоящее время Россия поставляет газ в Китай по трубопроводу "Сила Сибирь" максимальной мощностью 38 миллиардов кубометров, тогда как в 2023 году объем экспорта достиг лишь 22,7 миллиарда кубометров. "Газпром" надеется, что экспорт на полную мощность по этому трубопроводу будет реализован в следующем году.
Россия также надеется построить газопровод "Сила Сибири-2", который позволит поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров газа. "Газпром" планирует ввести этот газопровод в эксплуатацию к 2030 году.
Россия поставляет газ в Китай с большими скидками. В начале июня стало известно, что российский диктатор Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин не смогли договориться о строительстве "Сила Сибири-2", поскольку Пекин требует, чтобы Россия полностью покрыла строительство газопровода, а также предоставила большие скидки. Кроме того, Пекин дал понять, что вообще не планирует использовать "Силу Сибири-2" на полную мощность.
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