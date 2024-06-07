Спасатель открыл, почему мужчины тонут чаще

По его словам, во многом это можно объяснить большей самоуверенностью мужчин.

"А почему мужчины? Потому что, к сожалению, это качество присуще зачастую именно мужскому полу, своего рода гусарство - им хочется показать себя и доказать", - сказал специалист.

Он также отметил, что к несчастным случаям приводит желание "покрасоваться" в компании.

"Потому что очень часто люди не обладают какими-то определенными навыками плавания. Но все мы в детстве слышали, да и не в детстве тоже, когда отдыхали в шумной компании, фразу "Да я могу! Я в детстве хорошо плавал! "Щас" я как кролем бахну!" Ну и бахают, так сказать. И к сожалению, потом вот так получается. В первую очередь это из-за того, что люди слишком самоуверенны. Зачастую навыков плавания у них либо нет, либо они средние и уже подзабытые", - рассказал спасатель.

Также спасатель отметил, что если человек хорошо плавал в прошлом, это не значит, что он также хорошо будет плавать сейчас.

"Если человек когда-то занимался плаванием, а потом он набрал мышечную массу (или просто массу), он тяжелее, движение становится другое - я это и по себе знаю. Поэтому несмотря на то, что ты мог отзаниматься в прошлом, у тебя другое тело, и ты теперь пытаешься всем показать, какой ты классный пловец, а потом там где-то дыхание сбилось, где-то неправильно взял воздух... А где-то просто - у нас были случаи - у человека сердце в какой-то момент не выдерживает, и человек тонет", - добавил спасатель.

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