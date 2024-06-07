Самый высокий водопад Китая течет из трубы?

Операторы туристического парка, отвечая на протесты общественности, заявили, что в засушливый сезон были внесены "незначительные улучшения", чтобы посетители водопада почувствовали, что их поездка того стоила.

"Я проделал трудный путь к истоку водопада, просто чтобы увидеть трубу", - говорится в подписи к видео, опубликованному пользователем Farisvov на Douyin, китайской версии TikTok.

NEW: Chinese officials are forced to apologize after a hiker discovers a secret water pipe feeding China’s tallest waterfall



Millions of tourists visit the 1,024-foot-tall Yuntai Mountain Waterfall annually, attracted by its ancient geological formations over a billion years old… pic.twitter.com/mw3u9NK1xN — Unlimited L's (@unlimited_ls) June 6, 2024

Разговоры о том, что труда являются источником водопада быстро распространились в социальных сетях.

Видео собрало более 14 миллионов просмотров на Weibo и почти 10 миллионов просмотров на Douyin, что вызвало такой широкий резонанс, что в парк были отправлены представители местных властей для расследования.