Самый высокий водопад Китая течет из трубы?

В социальных сетях разгорелись ожесточенные споры по поводу самого высокого водопада Китая. На видео видно, как вода в горном водопаде Юньтай, объявленном самым высоким непрерывным водопадом Китая, льется из трубы, встроенной высоко в скалу, сообщает BBC.
Операторы туристического парка, отвечая на протесты общественности, заявили, что в засушливый сезон были внесены "незначительные улучшения", чтобы посетители водопада почувствовали, что их поездка того стоила.
"Я проделал трудный путь к истоку водопада, просто чтобы увидеть трубу", - говорится в подписи к видео, опубликованному пользователем Farisvov на Douyin, китайской версии TikTok.
NEW: Chinese officials are forced to apologize after a hiker discovers a secret water pipe feeding China’s tallest waterfall— Unlimited L's (@unlimited_ls) June 6, 2024
Millions of tourists visit the 1,024-foot-tall Yuntai Mountain Waterfall annually, attracted by its ancient geological formations over a billion years old… pic.twitter.com/mw3u9NK1xN
Разговоры о том, что труда являются источником водопада быстро распространились в социальных сетях.
Видео собрало более 14 миллионов просмотров на Weibo и почти 10 миллионов просмотров на Douyin, что вызвало такой широкий резонанс, что в парк были отправлены представители местных властей для расследования.
Videos of #YuntaiWaterfall, the highest waterfall in China with a vertical drop of 314 meters — have gone viral after a man posted his "surprise" discovery of water gushing out from a large pipe at the top on June 3. 1/4 @SolomonYue @KayLiRyn1 @softwarnet @HKokbore pic.twitter.com/RZb7cBzl8E— Azra Uzerli (@AzraUzerli5) June 6, 2024
Чиновников попросили объяснить, что было показано на видео, и объяснить посетителям водопада, какие улучшения были сделаны, сообщила государственная телекомпания CCTV.
Позже администрация парка разместила сообщение якобы от имени водопада:
"Будучи природной красотой, подверженной сезонным изменениям, я не могу гарантировать, что буду самым красивой каждый раз, когда вы придете ко мне".
"Помогает мне в сухой сезон выглядеть лучше, когда я встречаюсь с друзьями".
Водопад Юньтай высотой 312 метров расположен в центральной части провинции Хэнань на территории горного парка Юньтай.
Ежегодно парк посещают миллионы посетителей, привлеченных геологическими образованиями возрастом более миллиарда лет.
Представители парка сообщили CCTV, что вода, которую они использовали для питания водопада, была родниковой, добавив, что она не наносит вреда природному ландшафту.
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