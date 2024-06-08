Чтобы сделать дорожное движение безопаснее, вводится все больше и больше средств контроля, обеспечивающих соблюдение водителями ограничения скорости. Машины муниципальной полиции также постепенно оснащаются устройствами контроля скорости, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ "Ехал с горки, извините!" Лихач попытался оправдаться перед полицией, но вскрылись другие нарушения
Спешащего водителя Seat заметили сотрудники муниципальной полиции Адажского края. В месте, где разрешенная скорость движения составляет 30 км/ч, водитель проехал на скорости 63 км/ч. Тогда водителю ничего не оставалось, как остановиться и поговорить с правоохранителями.
"Я ехал с горки, очень извиняюсь", - сказал водитель полиции.
Одно преступление повлекло за собой другие. База данных сотрудников правоохранительных органов обширна и это необходимо иметь в виду каждому водителю.
Глава муниципальной полиции Адажского края Оскар Фелдманис утверждает, что после проверки личности водителя выяснилось, что у него нет действующего медицинского заключения, поэтому ему запрещено управлять автомобилем. Также у водителя нет декларированного места жительства.
Все больше машин муниципальной полиции оборудуются устройствами контроля скорости, а штрафы за превышение могут налагать сотрудники не только Государственной, но и муниципальной полиции.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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