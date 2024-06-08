Звезда шоу "Большие сестры" потеряла 200 кг лишнего веса и опубликовала фото в купальнике

Когда масса тела Тэмми достигла предела в 325 килограммов, она решила изменить свой образ жизни, поскольку большой вес затруднял ее повседневную жизнь. В 2022 году она перенесла бариатрическую операцию (хирургическое уменьшение объема желудка - прим. ред.), которая позволила ей похудеть уже почти на 200 килограммов.

Тэмми сейчас чувствует себя хорошо. Она очень активный пользователь TikTok - регулярно публикует различные видеоролики и общается со своими подписчиками. У нее 1,4 миллиона подписчиков в TikTok и 767 тысяч подписчиков в Instagram.

Фото: queentammy86/Instagram

У этого видео более 18 миллионов просмотров. На видео Тэмми не стесняется того, как висит ее натянутая кожа.

В своих видеороликах в TikTok Тэмми говорит, что потеря веса позволяет ей больше не использовать кислородную маску. Также женщина стала активнее и может учиться, чтобы получить права и водить машину.

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