Звезда шоу "Большие сестры" потеряла 200 кг лишнего веса и опубликовала фото в купальнике

37-летняя Тэмми и ее сестра уже несколько лет являются звездами реалити-шоу "Большие сестры". Оригинальное название реалити-шоу (1000-lb Sisters) напрямую связано с весом сестер - к 30-летнему возрасту общий вес женщин превысил 1000 фунтов (450 килограммов). И Тэмми, и ее сестра Эми с детства борются с лишним весом, но именно 2024 год стал годом больших перемен, когда получилось избавиться от большого количества лишнего веса.
Когда масса тела Тэмми достигла предела в 325 килограммов, она решила изменить свой образ жизни, поскольку большой вес затруднял ее повседневную жизнь. В 2022 году она перенесла бариатрическую операцию (хирургическое уменьшение объема желудка - прим. ред.), которая позволила ей похудеть уже почти на 200 килограммов.
Тэмми сейчас чувствует себя хорошо. Она очень активный пользователь TikTok - регулярно публикует различные видеоролики и общается со своими подписчиками. У нее 1,4 миллиона подписчиков в TikTok и 767 тысяч подписчиков в Instagram.
У этого видео более 18 миллионов просмотров. На видео Тэмми не стесняется того, как висит ее натянутая кожа.
В своих видеороликах в TikTok Тэмми говорит, что потеря веса позволяет ей больше не использовать кислородную маску. Также женщина стала активнее и может учиться, чтобы получить права и водить машину.
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