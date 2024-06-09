Holi Music Festival - это бомба позитива, которая никого не оставляет равнодушным. Так случилось и в прошедшую субботу, 8 июня - посетители фестиваля играли с яркими разноцветными порошками, слушали музыку и забавлялись на пенной вечеринке! Посмотрите яркие фото, ищите себя или своих знакомых!

Что значит "Холи" (санскрит: होली)?

Это индуистский весенний праздник, посвященный победе добра над злом, концу зимы и началу весны, а также любви Кришны и Радхи. Сейчас Холи начали отмечать не только в Индии и Непале, но и в других странах мира.

Холи также известен как "фестиваль красок" и "фестиваль любви". Во время него празднующих обливают окрашенной водой и посыпают цветными порошками (гулал).