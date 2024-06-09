На голосовании в центре Риги использованы десять незапечатанных конвертов

Как сообщил агентству LЕТА представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Вайварс, это было констатировано благодаря наблюдательности избирателей.

Всего выявлено десять таких конвертов. Обстоятельства дела уже выяснены и осталось лишь разобраться, была ли это злонамеренность или случайность. Если будет установлено, что инцидент не стал результатом чьих-то злонамеренных действий, то и эти голоса будут причислены к результатам выборов.

Как сообщалось, на выборах в Европарламент проголосовали не менее 520 465 человек, или 33,77% общего числа избирателей, свидетельствуют обобщенные данные ЦИК.

Такая активность зафиксирована по итогам подсчета голосов на 980 из 999 избирательных участков. По некоторым избирательным участкам за рубежом данные еще не обобщены.

В этом году явка на выборах в Европарламент превысила показатели двух предыдущих выборов. На выборах 2019 года проголосовали 474 390 избирателей, или 33,53%, а на выборах 2014 года - 445 225 избирателей, или 30,24%.

В этом году на выборах в Европарламент могли голосовать 1,541 млн граждан Латвии.

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